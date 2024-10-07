Жодних телефонів під час їжі: ресторан Японії ввів цікаву заборону - ось причина

Лічені чотири хвилини очікування можуть призвести до зіпсованої та вже абсолютно не смачної страви.

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В ресторані Японії людям заборонили сидіти в телефоні під час їжі / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: CNN

Швидко поїсти і піти - таке негласне правило існує в японських ресторанах. Однак один із власників був таким уважним та допитливим, що що почав визначати, через який час його клієнти починають їсти. Згідно його спостережень, ті, хто чекав найбільше часу, щоб опустити ложки у миску з супом, зазвичай дивилися відео на своїх телефонах. Саме це і змусило його взяти справу в свої руки, пише CNN.

Що відомо про CNN? CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

Цього року токійський ресторан Debu-chan (японською мовою означає "пухкий") відсвяткував свою п’яту річницю. Його керівником та власником є Кота Кай.

відео дня

У березні він ввів заборону для своїх клієнтів на використання своїх смартфонів під час їжі в години завантаженості. І цей крок викликав гарячі та бурхливі обговорення у соціальних мережах Японії.

"Одного разу ми помітили клієнта, який не починав їсти протягом чотирьох хвилин", — розповідає Кай, додаючи, що клієнт дивився відео на своєму телефоні, поки його їжа остигала перед ним.

Важливим моментом у цій історії є те, що Кай подає рамен Хаката, різновид регіонального рамену з Хакати в префектурі Фукуока. За словами власника, він є "їжею, народженою для нетерплячих людей".

Тонка локшина, як розповідає власник ресторану, має ширину всього один міліметр. З цієї причини вона починає дуже швидко розтягуватися і псуватися. Лічені чотири хвилини очікування можуть призвести до зіпсованої та вже абсолютно не смачної страви.

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