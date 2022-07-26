На Волині жінка виростила на своєму городі огірок-"Джавелін": він як половина її руки

Жінка виростила на своєму городі кілограмовий огірок-велетень / Колаж Facebook / Оксана Грушко-Ваніна, pixabay

На Волині жінка виростила на власному городі справжній огірок-велетень. Він важить майже кілограм. Про це вона розповіла на своїй сторінка у Facebook.

Такий величезний плід виріс в селі Грабово.

"Вирощуємо огірки, а виростають "Джавеліни", - підписала фото жінка.

Вона вирішила зважити цього велетня і виявилося, що він важить майже кілограм - 923 грами.

Жінка виростила на своєму городі кілограмовий огірок-велетень / Facebook/Оксана Грушко-Ваніна

Варто відзначити, що цей огірок такий, як пів руки жінки.

Жінка виростила на своєму городі кілограмовий огірок-велетень / Facebook/Оксана Грушко-Ваніна

Нагадаємо, у Великій Димерці Київської області місцева мешканка висадила овочі навколо спаленого на городі російського танка. Фото незвичайної "клумби" було опубліковано в соцмережах.

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Як повідомляв Главред, у травні в селі Горенка Київської області літня українка готувалася до свята Великодня в умовах війни. Її будинок повністю зруйнований російськими окупантами, вціліла лише піч - у ній вона і готувала паски.

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