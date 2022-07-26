На Волині жінка виростила на своєму городі огірок-"Джавелін": він як половина її руки

Вирощений огірок важить майже цілий кілограм.
На Волині жінка виростила на власному городі справжній огірок-велетень. Він важить майже кілограм. Про це вона розповіла на своїй сторінка у Facebook.
Такий величезний плід виріс в селі Грабово.
"Вирощуємо огірки, а виростають "Джавеліни", - підписала фото жінка.
Вона вирішила зважити цього велетня і виявилося, що він важить майже кілограм - 923 грами.
Варто відзначити, що цей огірок такий, як пів руки жінки.
Нагадаємо, у Великій Димерці Київської області місцева мешканка висадила овочі навколо спаленого на городі російського танка. Фото незвичайної "клумби" було опубліковано в соцмережах.
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Як повідомляв Главред, у травні в селі Горенка Київської області літня українка готувалася до свята Великодня в умовах війни. Її будинок повністю зруйнований російськими окупантами, вціліла лише піч - у ній вона і готувала паски.
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