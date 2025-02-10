Коли Масляна-2025: як відзначити свято за українськими традиціями

Масляна - традиційне слов'янське свято, що здавна символізувало прощання із зимою та очікування весни.

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Коли Масляна-2025 / скріншот з Youtube-каналу Lady Kira

Ви дізнаєтеся:

Коли відзначається Масляна в Україні у 2025 році

Що таке Масляна і як вона з'явилася

Що не можна робити на Масляну

Що приготувати на стіл на Масляну

Масляна - одне з найсмачніших свят у році, присвячене зустрічі весни. Воно має багато народних назв - Масляна, Пущення, Сиропуст, Сиропустна, Сирний або Жирний тиждень, Колодій. Главред розповідає, коли Масляна у 2025 році та як її потрібно відзначати.

Авторка Youtube-каналу Lady Kira також розповіла про традиції та звичаї Масляної.

Коли відзначається Масляна в Україні 2025 року

Дата, коли починається Масляна, змінюється щороку - свято прив'язане до дати Великодня. Сирний тиждень починається за 56 днів до Воскресіння Христового і відзначається протягом семи днів.

Великдень 2025 року настане 20 квітня, тобто, Масляну-2025 Україна відзначить із 24 лютого до 2 березня.

Що таке Масляна і як вона з'явилася

Перші згадки про святкування Масляної з'явилися ще в IV столітті в дохристиянські часи. Однак на традиції зовсім не позначилося запровадження на українських землях християнства. Увесь тиждень люди святкують Колодія, при чому на кожен день існують свої обряди:

понеділок - зустрічаються, катаються на санчатах із крижаних гірок (що далі заїдуть сани, то більший урожай);

вівторок - загравання, формуються пари з молодих людей, проводяться веселі ігри;

середа - ласощі, святкові столи ломляться від смачних наїдків, зазвичай це вареники з маслом (звідси й назва свята), сири, млинці з різною начинкою;

четвер - гучні банкети з гуляннями до самого ранку;

п'ятниця - так звані "тещині вечірки", зять обов'язково має запросити тещу до себе в гості;

субота - посиденьки зовиці, коли невістки запрошують у гості свою свекруху;

неділя - прощення, це день, коли в храмах проводять особливу службу, священики та віряни просять вибачення одне в одного.

Масляна - це східнослов'янське язичницьке свято зустрічі весни і проводів зими. Це свято популярне в українців, словаків, болгар, сербів, поляків та інших слов'янських народів.

Свято Колодій - так ще називають Масляну - вважається суто язичницьким. Після хрещення Русі церква намагалася "узаконити" свято і додала його до церковного календаря, але язичницькі традиції так і не були забуті.

У наших предків Масляна вважалася жіночим святом. За давніми звичаями, протягом цього тижня чоловікам варто дослухатися до жінок і виконувати їхні забаганки. Юнаки дарували дівчатам подарунки та ласощі.

Сирний тиждень в українців був періодом весіль. У цей період неодружених юнаків жартома карали, прив'язуючи до їхніх ніг колодку. З нею чоловік мав ходити доти, доки не пригостить жінок солодощами чи алкоголем, або не відкупиться намистом. Таким чином хлопців заохочували одружитися до посту.

Дивіться відео про традиції та звичаї Масляної

Що не можна робити на Масляну

Цього тижня забороняється прясти, бо міль з'їсть пряжу або одяг із неї. Також не дозволялося заготовлювати м'ясо, сир, інакше продукти обов'язково зіпсуються.

Як і в будь-яке інше велике свято, краще утриматися від сварок. Навпаки, люди просили вибачення за свої вчинки та прощали рідних і друзів.

Взагалі вважалося, що чим веселіше і голосніше зустрінеш Масляну, тим щасливішим буде рік.

Що приготувати на стіл на Масляну

На українську Масляну заведено робити млинці, а також ліпити вареники з сиром і сметаною, пекти сирні пироги, а також готувати налисники з сиром (найтонші млинці з начинкою). Із солоних страв готують капусняк і тушковану капусту, холодець зі свинячих ніжок, рибний борщ. Треба сказати, що кількість м'яса поступово зменшується, щоб підготувати організм до Великого посту.

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