Як визначити характер людини за її улюбленим видом кави: психологи розповіли

Якщо ваш улюблений напій - чорна кава, часто кажуть, що ви людина без надмірностей і надмірностей.

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Як визначити характер людини за її улюбленим видом кави / Колаж Главред, фото: pexels

Коротко:

Вид кави і характер

Альтернативи без кофеїну та молока

Досить часто можна зустріти твердження, що улюблений вид кави може багато розповісти про характер людини. Але що говорить наука про ці припущення? Психологиня з Каліфорнії доктор Рамані Дурвасула, яка займалася вивченням психології їжі та здоров'я, поділилася результатами дослідження за участю 1000 осіб, яке було розроблено для вивчення вибору продуктів харчування та особистості. Одна з цих кореляцій, що не дивно, була зосереджена на перевагах у каві і на тому, що вони можуть розповісти про людину. Про це пише Главред з посиланням на YourTango.

Психолог Юлія Танкевич у своєму Youtube-каналі також розповіла, як визначити характер людини за її улюбленим видом кави.

Чорна кава

Якщо ваш улюблений напій - чорна кава, часто кажуть, що ви людина без надмірностей і надмірностей. Згідно з опитуванням доктора Рамані Дурвасули, в цьому є частка правди. Любителі чорної кави, як правило, ефективні, дотримуються старої школи й іноді трохи консервативні у своїх звичках. Вони з тих, хто любить простоту і по суті, без додаткового цукру або молока.

Латте і капучино

Дослідження Дурвасули показало, що любителі лате, як правило, теплі, відкриті й навіть щедрі. Однак вони іноді можуть перестаратися і забувати подбати про свої власні потреби в процесі.

Холодна кава

Дослідження Дурвасули показали, що любителі холодної кави, як правило, спонтанні, по-дитячому наївні та винахідливі. Вони з тих людей, які кажуть "так" поїздкам в останню хвилину і схильні ухвалювати незаплановані рішення - іноді занадто нерозважливо.

Однак та ж сама імпульсивність може обернутися проти них, оскільки любителі холодної кави також можуть схильні ухвалювати нездорові або поспішні рішення. Хоча може здатися, що холодна кава - це просто сезонний напій, вона може відображати особистість, яка любить ризикувати або жити сьогоденням.

Альтернативи без кофеїну та молока

Якщо ви з тих, хто замовляє каву з дуже специфічними модифікаціями - чи то без кофеїну, чи то з вівсяним молоком, чи то за відсутності піни, - дослідження Дурвасули припускає, що ви можете бути надто контрольованим або перфекціоністом.

Такі любителі кави часто висувають високі вимоги до своїх напоїв і свого життя, і вони можуть бути педантичні в кожній деталі. З позитивного боку, такі люди доволі дисципліновані та піклуються про своє здоров'я. Однак вони можуть бути надмірно зацикленими на дрібницях, що не завжди сприяє легкому спілкуванню.

Дивіться відео про те, як визначити характер людини за її улюбленим видом кави

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