Що буде, якщо людина ненадовго відмовиться від цукру: плюси і мінуси

Надмірне споживання доданого цукру може сприяти запаленню в організмі.

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Що буде з людиною, якщо ненадовго відмовитися від цукру / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот з Youtube-каналу Dr. Berg

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Що відбувається, коли ви перестаєте їсти цукор - головні плюси

Що відбувається, коли ви перестаєте їсти цукор - головні мінуси

Повністю відмовитися від цукру майже неможливо, оскільки він міститься практично в усьому, включно з фруктами та овочами. Однак варто задуматися про скорочення або повне виключення саме "доданого цукру". Про це повідомляє функціональний дієтолог Дженніфер Ніколь Бьянкіні в інтерв'ю Parade.

"На відміну від фруктів і овочів, доданий цукор не приносить ніякої поживної користі і є, по суті, порожніми калоріями", - сказала вона.

Автор Youtube-каналу Dr. Berg також розповів, що буде, якщо відмовитися від цукру на два тижні.

Що відбувається, коли ви перестаєте їсти цукор - головні плюси

1. Покращення настрою.

Хоча спочатку це може здаватися складним, з часом відмова від цукру або навіть його скорочення може призвести до поліпшення настрою.

"Надмірне споживання цукру спричиняє різкі стрибки та падіння рівня цукру в крові, що безпосередньо впливає на стабільність настрою", - каже Бьянкіні.

Крім того, цукор може спричиняти дисбаланс у кишківнику, а оскільки кишківник і мозок пов'язані віссю "кишківник-мозок", це може призвести до порушення вироблення нейромедіаторів, що регулюють настрій.

2. Зниження запалення.

Надмірне споживання доданого цукру може сприяти запаленню в організмі.

"Коли ви знижуєте споживання доданого цукру, рівень запалення в організмі зменшується", - наголошує зареєстрований дієтолог Конні Елік.

Це важливо, бо хронічне запалення збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, деменції, діабету та раку.

3. Підвищення рівня енергії

Чи помічали ви, що після вживання цукру спочатку виникає "приплив енергії", а потім різкий спад? Річ у тім, що надлишок цукру порушує баланс рівня глюкози в крові, що безпосередньо пов'язано з рівнем енергії.

Цукор швидко всмоктується в кров, викликаючи різкий стрибок, за яким слідує спад, залишаючи вас млявим. Коли ви виключаєте цукор, рівень енергії стає більш стабільним протягом дня.

4. Можлива втрата ваги

Відмова від цукру сама по собі не гарантує втрату ваги, але вона може полегшити підтримання дефіциту калорій, адже доданий цукор - це "порожні калорії", жодної поживної цінності.

"Коли ви скорочуєте споживання доданого цукру, ви зменшуєте кількість зайвих калорій, що може сприяти зниженню ваги", - підкреслює Елік.

5. Поліпшення рівня цукру в крові

Регулярне скорочення споживання доданого цукру сприяє стабілізації рівня глюкози в крові.

Збалансований рівень цукру в крові допомагає знизити ризик діабету. Для людей з діабетом це також важливо, оскільки допомагає уникнути серйозних ускладнень, таких як пошкодження нервів, сліпота, ниркова недостатність і втрата пальців, кінцівок.

6. Менше карієсу

Якщо у вас часто з'являються каріозні порожнини, це може бути пов'язано зі споживанням цукру. Хоча сам по собі цукор не викликає карієсу, він живить шкідливі бактерії в роті, які призводять до руйнування зубів.

Після відмови від цукру у вас, найімовірніше, стане менше карієсу, оскільки кількість шкідливих бактерій у роті зменшиться.

Що відбувається, коли ви перестаєте їсти цукор - головні мінуси

1. Можливі симптоми відміни

Дослідження показують, що цукор діє як адиктивна речовина, викликаючи нейробіологічні зміни, схожі з тими, що спостерігаються під час наркотичної залежності. Тому при різкій відмові від цукру можливі симптоми відміни - втома, головні болі та сильний потяг до солодкого. Хороша новина полягає в тому, що в більшості людей ці симптоми зникають приблизно через тиждень.

2. Почуття обмежень

Якщо ви звикли регулярно вживати цукор - чи то в каві, чи то в перекусах, чи то в десертах - його виключення може спричинити напади неконтрольованого переїдання.

Дивіться відео про те, що буде, якщо відмовитися від цукру на два тижні

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