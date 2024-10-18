Ці помилки переслідують багатьох: які 7 речей не можна зберігати під ліжком

Не всі речі підходять для такого місця.

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Які речі не можна тримати під ліжком / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Зберігання речей під ліжком може стати зручним способом приховати предмети, до яких часто не доходять руки. Ми часто ховаємо поза очі ц цій місцині сезонний одяг, постільну білизну чи аксесуари. Однак не всі речі підходять для такого місця. Експерти видання Martha Stewart поділилися, що не варто ховати під ліжком і де краще розмістити ці речі.

Взуття

Ставити взуття під ліжко — не найкраща ідея. Це не тільки ускладнює пошук, але й призводить до накопичення пилу та бруду на взутті. Експерти радять зберігати взуття на взуттєвій полиці біля входу або в шафі, щоб воно було доступне та в чистоті.

Документи

Папери, залишені під ліжком, можуть швидко пошкодитися від пилу та вологи. Спеціалісти рекомендують залишати під ліжком лише найнеобхідніші речі, а документи зберігати в надійному ящику або папці для уникнення пошкоджень.

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Старі електронні пристрої

Якщо під ліжком накопичилися старі зарядки, камери або телефони, краще перенести їх в інше місце. Хорошим рішенням буде виділити окрему коробку для техніки в іншій частині дому, щоб уникнути заплутаних дротів і безладу.

Сезонні речі

Хоча здається зручним способом тримати сезонний одяг або декор під ліжком, це може призвести до забруднення пилом. Або ж про такий одяг дуже часто забувається на віки вічні. Саме тому краще зберігати такі речі в коробках на полицях або в шафах, щоб їх було легко знайти в потрібний момент.

Одяг і аксесуари, що часто використовуються

Якщо часто використовувані речі зберігати під ліжком, це ускладнює доступ до них. Краще тримати сезонний одяг у шафі на видноті, а аксесуари — у ящиках або на полицях, щоб усе було під рукою.

Особисті речі з емоційною цінністю

Експерти радять не тримати під ліжком речі, що мають для вас особисте значення, оскільки це може негативно вплинути на ваш емоційний стан. Такі предмети краще зберігати у спеціальних коробках у шафі або на полицях, щоб вони не створювали емоційного дискомфорту.

Шкіряні вироби

Зберігання шкіряних речей під ліжком може пошкодити їх через накопичення пилу та вологи. Варто тримати шкіряні куртки, взуття або сумки у шафах, де вони будуть краще захищені від негативного впливу.

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