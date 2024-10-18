Автомобілістам до уваги: ТОП-5 причин, чому автомобіль не заводиться

Регулярна перевірка стану акумулятора, очищення клем і обробка їх спеціальними засобами допоможе уникнути подібних неполадок.

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Експерти пояснили, чому мотор не заводиться / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Часом, коли раптово двигун улюбленого автомобіля відмовляє у запуску, це може викликати неприємний сюрприз для водія. Однак у більшості випадків таке не відбувається без попередніх ознак. Як пояснюють експерти з порталу Аmpercar.com, є низка сигналів і причин, які власник авто міг проігнорувати або не звернути уваги.

Розглянемо найпоширеніші причини, через які автомобіль може не заводитися.

Проблеми з акумулятором

Якщо машина реагує на сигнал з брелока, але не запускається, ймовірною причиною може бути розряджений акумулятор. Це може статися через довготривалу стоянку або несправності в системі зарядки. Також можливе окислення клем чи пошкодження проводів, що перешкоджає нормальному струму.

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Регулярна перевірка стану акумулятора, очищення клем і обробка їх спеціальними засобами допоможе уникнути подібних неполадок.

Несправні свічки запалювання або котушка

Якщо стартер працює, але двигун не запускається, можливо, проблема в свічках запалювання або котушці. Свічки можуть бути зношеними або забрудненими, що заважає нормальному підпаленню палива.

Їх потрібно перевірити і при необхідності замінити. Також варто перевірити бензонасос, його роботу легко відчути на момент увімкнення запалювання. Відсутність звуку бензонасоса може свідчити про його поломку.

Несправність стартера

Якщо стартер не подає ознак життя, це може бути ознакою, що він зламався, наприклад, через зношеність щіток або поломки бендикса. У такому випадку слід перевірити стартер і замінити пошкоджені компоненти.

Чому не заводиться машина - основні причини Машина може не заводитися з різних причин. Однією з найпоширеніших є розряджений акумулятор. Це може статися через тривалу неактивність автомобіля або через проблеми з акумулятором. Інша причина - проблеми з запуском двигуна, що можуть виникнути через несправний стартер або проблеми з системою запалювання. Також можуть бути проблеми з паливною системою, які можуть перешкоджати нормальній роботі двигуна.

Проблеми з електронікою

Сучасні автомобілі сильно залежать від електронних систем, зокрема блоку управління двигуном (ECU) і датчика положення розподільного валу. Якщо ці системи виходять з ладу, двигун може не запускатися. Проблеми можуть виникати через окислення контактів або потрапляння вологи, що спричиняє корозію.

Несправності сигналізації

Ще однією можливою причиною можуть бути несправності сигналізації. Якщо вона неправильно встановлена або стара, це може блокувати запуск двигуна. Нерідко частини старої сигналізації, залишені після її заміни, можуть активуватися і створювати проблеми.

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