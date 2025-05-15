Гороскоп Таро на сьогодні 15 травня: Овнам - загрожує горе, Близнюкам варто ділитися

Астрологія показує, що відбувається зовні, а Таро - що всередині.

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Гороскоп Таро на сьогодні / Фото Pixabay

З давніх-давен Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.

Астрологія показує, що відбувається зовні, а Таро - що всередині. Гороскоп за Таро поєднує ці підходи, даючи змогу побачити, як зовнішні обставини і внутрішні стани переплітаються.

Главред розповість, до чого вам сьогодні готуватися.

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Овен

Ваша карта: 3 Мечів

Сьогодні на вас чекають погані часи. Замість того, щоб бути як зазвичай веселим, ви будете охоплені смутком, горем і душевним болем. Навіть якщо ваша рана не свіжа, це не означає, що ви не почуватиметеся погано. Коли справа доходить до горя, немає ніяких часових рамок.

Телець

Ваша карта: Лицар Жезлів

Дійте сьогодні. Ви почуватиметеся впевненіше, ніж будь-коли, тому це ідеальний час, щоб щось здійснити. Пам'ятайте, що не тільки бажання може втілити ваші мрії, а й готовність зробити кроки для їх здійснення. Тож виходьте і починайте жити своїми мріями.

Близнюки

Ваша карта: Королева Пентаклів

Допомагайте оточуючим практичними і конкретними, здійсненними способами. Хоча бути слухачем корисно, те, що людям справді потрібно просто зараз, - це щось більш конкретне і корисне. Чи то їжа, чи то гроші, чи то одяг, дайте те, що ви можете. Ваше життя зараз багате, і ви можете поширити це багатство.

Рак

Ваша карта: 3 Пентаклей

Ви отримали цю карту в понеділок, а це означає, що Всесвіт все ще намагається вам щось сказати, а ви не слухаєте. Хоча ви, можливо, хочете зробити все самі, цей час краще витратити на роботу в команді. Попросіть про допомогу або прийдіть на допомогу тому, хто її потребує.

Лев

Ваша карта: 4 Кубків

Є велика ймовірність, що сьогодні ви почуваєтеся не у своїй тарілці. Начебто ви відірвані від людей навколо вас, навіть якщо зазвичай це люди, яких ви любите бачити. Така апатія може затьмарити навіть найяскравіші ситуації. Сподіваюся, завтра ви почуватиметеся набагато краще.

Діва

Ваша карта: Імператор

Візьміть ситуацію під контроль сьогодні. Замість того щоб дозволяти іншим усе псувати або вносити хаос туди, де ви хочете спокою, зробіть крок уперед і проведіть день бажаним курсом. У вас є тонна контролю над тим, що відбувається, вам просто потрібно бути готовим прийняти це.

Терези

Ваша карта: Колесо Фортуни

Це може бути вдалий день для вас, але все залежить від вашої енергії. Ви останнім часом вносили у світ хорошу карму? Якщо так, то удача може прийти до вас, особливо якщо ви її шукаєте. З іншого боку, якщо ви приймали негатив, ви втратите те хороше, що могло б прийти до вас.

Скорпіон

Ваша карта: Королева Жезлів

Вам потрібні дві речі, щоб зробити сьогоднішній день прекрасним: сміливість і позитив. Недостатньо зробити сміливий вчинок, потрібно зробити це з посмішкою на обличчі. Але, оскільки ви витягли цю карту, вам не складе великих труднощів зробити це. Просто будьте сміливі.

Стрілець

Ваша карта: 4 пентаклів

Будьте особливо обережні з грошима сьогодні. Ви можете бути не так забезпечені, як ви думаєте, тому легковажні витрати можуть в кінцевому підсумку все зіпсувати. Замість цього будьте ощадливі. Звичайно, може здатися, що ви можете дозволити собі розщедритися на щось, але просто почекайте. Не спокушайте долю.

Козеріг

Ваша карта: 10 пентаклів

Ви починаєте бачити плоди всієї своєї праці в реальних, конкретних, відчутних способах. Це фінансова безпека, яка приходить від наполегливої праці і знання того, чого ви варті. Ви також можете відсвяткувати і трохи поширити любов. Влаштуйте вечірку або невеликий бранч із вашим найближчим оточенням.

Водолій

Ваша карта: Смерть

Один етап вашого життя закінчується, а інший ось-ось почнеться. Незважаючи на назву цієї карти, це непогано. Наше життя постійно змінюється, і цей новий життєвий шлях може бути саме тим, що вам потрібно, щоб знову відчути почуття мети. Прийміть цей перехідний період.

Риби

Ваша карта: Король Мечів

На чому ви застрягли останнім часом? Є хороший шанс, що ви нарешті знайдете відповіді, які шукаєте сьогодні. Прориви наближаються до вас, і усвідомлення істини значно полегшить вам життя.

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