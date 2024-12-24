Астролог Влад Росс розповів, для чого буде сприятливим 2025 рік

2025-й буде чудовим для повернення до недороблених справ, пов'язаних із домом, сім'єю, вважає астролог.

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Гороскоп на 2025 рік від Влада Росса / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Про що говорить Влад Росс:

Людям знадобиться серйозний підхід до підтримки здоров'я

Період хороший для благодійності

Сприятливий час для повернення українців додому

Новий 2025 рік буде сприятливим для пошуку нових рішень у сфері роботи, професійної діяльності, рутини, адже знак Діви буде освітлений Раху. Про це Главреду розповів астролог Влад Росс.

За його словами, у 2025 році людям знадобиться серйозний підхід до підтримки здоров'я, зокрема й психічного. Це сприятливий період для того, щоб почати вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, дотримуватися дієт.

Також період сприятливий для благодійності, розвитку в себе різних здібностей і талантів, зокрема магічних і астрологічних. 2025 рік сприятливий для розвитку інтелекту, вивчення нових дисциплін, розширення кругозору і відкриття нових можливостей для переміщень.

Крім того, 2025-й буде чудовим для повернення до незавершених справ, пов'язаних із домом, сім'єю, особливо в другій половині року, після 10 червня, коли Юпітер увійде в знак Рака.

"У цей час українцям сприятливо повертатися додому, на Батьківщину, адже є всі підстави очікувати, що новий рік стане роком завершення конфлікту, і Україна вистоїть, переможе. Утім, можливо, зовсім війна не закінчиться, а трапиться заморожування, у будь-якому разі, "вогнедишна" частина війни завершиться", - сказав астролог.

Дивіться прогноз астролога Влада Росса

Хто такий Влад Росс Влад Росс - український дипломований астролог, астрополіттехнолог. Народився в Одесі, астрологією займається з 1993 року. Консультує людей з усього світу, серед його клієнтів було і залишається чимало українських політиків і зірок шоу-бізнесу. У 1993-2000 роках навчався в московському Зороастрійському інституті Павла Глоби, пише сайт Влада Росса.

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