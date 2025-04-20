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Поливаний понеділок: кого потрібно обов'язково облити водою 21 квітня

Віталій Кірсанов
20 квітня 2025, 17:20
96
У народних традиціях Великодній понеділок - це Поливаний понеділок.
21 квітня - Поливальний понеділок
21 квітня - Поливаний понеділок / колаж: Главред, фото: obozrevatel.com, Львівська міськрада

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 21 квітня
  • Народні традиції та прикмети
  • Що можна і не можна робити 21 квітня

Завтра - понеділок Великоднього тижня, його ще називають Великодній, або Світлий, Поливаний понеділок. Церква за новоюліанським календарем також відзначає священномученика Януарія, мученика Феодора з Пергії, святителя Максиміана - патріарха Константинопольського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 21 квітня

Святий Януарій жив у Римській імперії. У 304 році його призначили єпископом міста Беневенто. Святитель прийняв мученицьку смерть під час гоніння християн імператором Діоклетіаном. Тіло Януарія було поховано християнами з почестями в місті Неаполь. Зараз його мощі зберігаються в каплиці, названій на його честь. Каплиця Святого Януарія є частиною собору Діви Марії.

відео дня

У Неаполі існує справжній культ цього святого. А день його пам'яті перетворився на цілий фестиваль, який триває кілька днів. Італійські емігранти принесли свято Януарія в Америку. У великих містах проходить урочиста хода святого з його статуєю, що супроводжується ярмарком ласощів і музикою.

Святий мученик Феодор був розіп'ятий на хресті за християнське віросповідання в другому столітті в Пергії Памфілійській. Разом із ним на смерть через усічення мечем прирекли його матір Філіппію та інших християн.

Святитель Максиміан народився в Римі, був призначений пресвітером у Константинополі. У 431 році став патріархом Константинопольським.

Народні традиції та прикмети

У народних традиціях Великодній понеділок - це Поливаний понеділок. Народне свято супроводжується традицією обливання водою один одного. За народними віруваннями, вода наступного дня після Великодня стає цілющою, тож такий обряд несе цілющу силу. Колись для наших предків традиція мала сенс духовного очищення.

Але обряд найбільше полюбився молоді, особливо хлопцям. Цього дня вони обливали дівчат. Вважалося, що якщо якусь дівчину не обіллють водою - значить, її в селі не поважають.

Загалом Поливаний понеділок - день веселощів і розваг. Молодь і діти співали гаївки, танцювали та грали в традиційні святкові ігри.

Цього дня погода віщує, яким буде літо. Якщо йде дощ - літо буде вологим, якщо сонячно - літо буде спекотним. Якщо нечутно співу птахів цього дня, то скоро чекати заморозків.

Що не можна робити 21 квітня

Великодній тиждень - дуже святковий період для християн, тому традиційно в ці дні не займаються важкою фізичною працею, не прибирають у домі та не перуть білизну. Заборонено у Великодній понеділок:

  • сумувати і плакати;
  • сваритися і лихословити;
  • ображатися або ображати кого-небудь;
  • відмовляти кому-небудь у прощенні або допомозі.

Не варто і постити в цей святковий день. Вважається, що в понеділок після Великодня можна планувати заручини.

Іменини та день ангела 21 квітня

За церковним календарем на 21 квітня випадає день ангела Федора і Максима.

Федір походить від грецького Феодора і означає "Божий дар" або "дарований Богом".

Максим походить із латині і трактується як "найбільший".

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