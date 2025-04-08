Чому 9 квітня не можна довго спати: яке свято, день ангела

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 9 квітня
- Про що говорять прикмети на 9 квітня
- Що можна і не можна робити 9 квітня
За новоюліанським календарем 9 квітня церква в Україні вшановує мученика Євпсихія, священномученика Дісана та інших, преподобного мученика архімандрита Вадима. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 9 квітня
Мученик Євпсихій - святий православної церкви. Був дуже затятим християнином і організував християн розбити язичницьких ідолів і зруйнувати язичницький храм у Кесарії Каппадокійській. Знаючи, що на нього чекає, він роздав усе своє багатство і чекав арешту. За наказом імператора Юліана святого стратили.
Єпископ Дісан разом з іншими 270 мучениками прийняли мученицьку смерть у полоні перського царя. Християни відмовилися зректися віри і були вбиті.
Архімандрит Вадим був родом із Персії, з міста Віфлапата, із заможної родини. Але вирішив стати ченцем і на свій спадок заснував монастир. За христове віросповідання був кинутий у катівні. І після чотирьох місяців тортур був жорстоко усічений мечем.
Про що говорять прикмети на 9 квітня
У народі 9 квітня - свято Вадим Ключник. Прикмети цього дня говорять про майбутній урожай і погоду:
- день вітряний і туманний - буде багатий урожай;
- хмари синього кольору - чекай дощу і тепла;
- зацвіли кульбаби - встановиться тепла погода;
- погода змінюється - до посухи влітку.
Цього дня заведено збирати березовий сік: згідно з прикметою, якщо соку багато, то літо буде непогожим і прохолодним.
Що не можна робити 9 квітня
У церковне свято 9 квітня не можна лаятися, скандалити, пліткувати, заздрити, ображати людей або тварин, відмовляти в допомозі, милостині.
Триває Великий піст: тим, хто постить, цього дня потрібно дотримуватися сухоїдіння. Слід також пам'ятати, що обмеження в їжі під час посту - це не головне, набагато важливіше стежити за своїми думками, словами і вчинками.
Що 9 квітня не можна робити за народними прикметами: не слід довго спати - можна проспати своє щастя, а також остерігатися пролити воду - вважається, що так можна накликати біду.
Що можна робити 9 квітня
У православне свято 9 квітня звертаються з молитвами до святих дня - просять допомоги позбутися гордині та корисливості, знайти душевну стійкість. Святий Вадим є небесним покровителем тих, хто носить це ім'я.
Іменини та день ангела 9 квітня
За новим церковним календарем в Україні 9 квітня з іменинами вітають Вадима. Вважається, що ім'я старослов'янського походження. Так називали хлопчиків ще в Київській Русі. Ім'я було утворено від слів "вабити" або "вадити" і трактується як "привабливий".
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