Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Чому 29 вересня не можна починати важливих справ: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
28 вересня 2025, 13:21
40
29 вересня не слід починати важливих справ - вони можуть "затягнутися довго, як осінні дощі".
29 вересня: яке церковне свято і що не можна робити
29 вересня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 29 вересня
  • Що не можна робити 29 вересня
  • Народні прикмети і традиції

У понеділок, 29 вересня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Киріяка, сповідника. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 29 вересня

Кіріак був ченцем і провів своє життя в молитві, суворому пості та подвижництві. Його духовний шлях припав на епоху, коли візантійські імператори вели жорстоку боротьбу проти шанування святих ікон (VIII-IX ст.). Як істинний сповідник, він відкрито виступав проти іконоборчої єресі, сповідував істину і закликав християн залишатися вірними Переданню Церкви.

відео дня

Через свою непохитність преподобний зазнав переслідувань: його заарештували, катували, морили голодом. Однак він не зрікся православної віри і навіть у випробуваннях залишався прикладом стійкості для інших.

Що не можна робити 29 вересня

  • Не слід починати важливих справ - вони можуть "затягнутися довго, як осінні дощі".
  • Не можна лінуватися - "хто на Киріяка спить, той весь рік буде сонний".
  • Забороняється займатися польовими роботами - час уже більше відводився на підготовку до холодів і домашні справи.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • ясна і тиха погода - обіцяє теплу і суху осінь;
  • вітер сильний - уся зима буде вітряною;
  • дощ цього дня - означає мокру осінь і дощову весну наступного року;
  • вранці туман стелиться низько над землею - буде тепло ще довго;
  • журавлі летять високо - зима буде сніжна і пізня, якщо низько - рання і холодна;
  • грім 29 вересня - прикмета до теплої осені та м'якої зими.

У народі 29 вересня носило назву Кіріак-Літописець. Дивилися на погоду, щоб спрогнозувати, якою буде зима. Часто казали: "Киріак-Літописець осінь записує, а зиму підказує".

Іменини 29 вересня

Які завтра іменини: Іван.

Талісманом людини, народженої 29 вересня, є олівін. Цей мінерал особливо корисний для жінок у період підготовки до материнства, адже вважається, що він дарує спокій і внутрішню силу перед пологами. Водночас з давніх часів йому приписували здатність полегшувати тягар печалі та захищати людину від пригніченого стану духу.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Логістика РФ порушена: партизани влаштувати гучну диверсію, деталі

Логістика РФ порушена: партизани влаштувати гучну диверсію, деталі

13:51Фронт
"Потрапила на фото": в Повітряних силах назвали особливість удару РФ по Києву

"Потрапила на фото": в Повітряних силах назвали особливість удару РФ по Києву

13:40Війна
Москва хотіла приховати: корабель флоту РФ влаштував трощу в морі, "тікаючи" від дронів

Москва хотіла приховати: корабель флоту РФ влаштував трощу в морі, "тікаючи" від дронів

12:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
Розкрито головний секрет герба Росії - про що мовчать російські історики

Розкрито головний секрет герба Росії - про що мовчать російські історики

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Козерогам - зміни, Водоліям - хороші новини, Рибам - гроші

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Козерогам - зміни, Водоліям - хороші новини, Рибам - гроші

Дочка Лорак зганьбилася привітанням співачки з днем народження

Дочка Лорак зганьбилася привітанням співачки з днем народження

Потужність різко виросла: Україну атакувала "червона" магнітна буря

Потужність різко виросла: Україну атакувала "червона" магнітна буря

Карта Deep State онлайн за 28 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

14:40

Знають одиниці: з чого насправді роблять зефір і чому він такий повітряний

14:35

Де три відмінності між дівчатами з рожевим волоссям: лише люди з "орлиним зором" їх побачать

14:10

ГУР провели зухвалу операцію проти ворога в Мелітополі: зʼявилися епічні кадри

13:51

Логістика РФ порушена: партизани влаштувати гучну диверсію, деталі

13:40

"Потрапила на фото": в Повітряних силах назвали особливість удару РФ по Києву

Україну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та датиУкраїну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та дати
13:23

Селена Гомес відгуляла гучне весілля — перші фотоВідео

13:23

Не зрівняється з магазинним: домашній томатний сік на зиму за 1 хвилину

13:21

Чому 29 вересня не можна починати важливих справ: яке церковне свято

13:03

Зникнуть навіть стійкі плями: килим засяє, якщо взяти один незвичайний засібВідео

Реклама
12:53

Москва хотіла приховати: корабель флоту РФ влаштував трощу в морі, "тікаючи" від дронів

12:40

Любовний гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня

12:23

Результат "на обличчя": суддя МастерШеф показала себе до пластичної операції

12:04

Велика каструля смачних котлет за копійки: зникнуть зі столу за лічені хвилини

11:53

Окупантів чекає оточення: названо напрямок, де ЗСУ готують великий котел

11:26

Росія випустила по Україні понад 600 ракет і дронів - названа головна ціль атаки

11:23

Китайський гороскоп на завтра 29 вересня: Щурам - несправедливість, Тиграм - страх

11:21

Україну накриє похолодання: у яких регіонах очікується +1 °C і сніг

11:19

Фінансовий гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня

11:09

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 вересня (оновлюється)

10:53

"За кожного загиблого": українські зірки емоційно відреагували на атаку РФ

Реклама
10:28

"Москва хоче далі воювати": Зеленський різко відповів на удар РФ по УкраїніФото

10:24

У жовтні ціни на євро та долар перепишуть: скільки коштуватиме валюта

10:04

Гороскоп Таро на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня: Стрільцям - ризик, Ракам - відповідь

09:57

Понад тисячу років під водою: на дні Дніпра знайшли гаманець, що в ньому булоВідео

09:29

Тактика "тисячи порізів": окупанти переносять атаки на нові напрямкиПогляд

09:26

Гороскоп на завтра 29 вересня: Ракам - новини, Скорпіонам - цікава зустріч

09:21

РФ вдарила по будівлі Інституту кардіології в Києві – там загинули людиФото

08:59

Росія готується вкрасти ЗАЕС: в МЗС попередили про серйозні ризики

08:54

Удар РФ по Києву: армія Путіна вбила 12-річну дівчинку

08:34

Гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня: Рибам - виклик, Дівам - завал

08:33

Росіяни нанесли 8 ударів по Запоріжжю: серед поранених - дітиФото

08:13

Карта Deep State онлайн за 28 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:03

Розтрощені вулиці та ракета на дорозі: зʼявилися моторошні кадри атаки РФ по КиєвуФото

07:10

Чим відрізняються два дідусі, які ріжуть тканину: тільки найуважніші дадуть відповідь

06:49

РФ масовано атакує Україну ракетами та дронами: у Києві та Запоріжжі горять будинкиФото

05:39

Зірки на боці Овнів, жовтень відкриє нові двері: гороскоп на місяць

05:07

Рибалки зі стажем будуть заздрити: лайфхак, як зловити гору карасів

04:35

Яку помилку ми робимо під час вживання слова "закрутки": не усі здогадуютьсяВідео

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці мами і малюка за 17 секунд

02:25

Здатні підкорювати бізнес, науку й мистецтво: ТОП-5 найрозумніших знаків зодіаку

Реклама
01:36

У Києві гримлять вибухи, летить купа Шахедів: столиця під ворожою атакою

00:40

Літаки РФ вже у повітрі, загроза ударів висока: коли ракети підлетять до України

27 вересня, субота
23:57

Орбан раптово накинувся на Зеленського зі звинуваченнями у "переслідуванні"

23:41

Дякую: Галкін відреагував на слова підписниці та показав шикарний новий образ

22:57

"Притиснув мене до крісла": актор Логай після втрати пальця потрапив у страшну ДТП

22:55

Дочка Лорак зганьбилася привітанням співачки з днем народження

22:21

Чому Україна виграє війну: Financial Times назвав кілька аргументів

22:01

Бордо та айворі: Олена Зеленська та Меланія Трамп показалися в розкішних костюмах

21:17

Найближчим часом буде обстріл, РФ накопичила понад 1000 дронів і ракет: які регіони під загрозою

21:14

Дрони СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію в Чувашії - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти