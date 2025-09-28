Чому 29 вересня не можна починати важливих справ: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 29 вересня
- Що не можна робити 29 вересня
- Народні прикмети і традиції
У понеділок, 29 вересня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Киріяка, сповідника. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 29 вересня
Кіріак був ченцем і провів своє життя в молитві, суворому пості та подвижництві. Його духовний шлях припав на епоху, коли візантійські імператори вели жорстоку боротьбу проти шанування святих ікон (VIII-IX ст.). Як істинний сповідник, він відкрито виступав проти іконоборчої єресі, сповідував істину і закликав християн залишатися вірними Переданню Церкви.
Через свою непохитність преподобний зазнав переслідувань: його заарештували, катували, морили голодом. Однак він не зрікся православної віри і навіть у випробуваннях залишався прикладом стійкості для інших.
Що не можна робити 29 вересня
- Не слід починати важливих справ - вони можуть "затягнутися довго, як осінні дощі".
- Не можна лінуватися - "хто на Киріяка спить, той весь рік буде сонний".
- Забороняється займатися польовими роботами - час уже більше відводився на підготовку до холодів і домашні справи.
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- ясна і тиха погода - обіцяє теплу і суху осінь;
- вітер сильний - уся зима буде вітряною;
- дощ цього дня - означає мокру осінь і дощову весну наступного року;
- вранці туман стелиться низько над землею - буде тепло ще довго;
- журавлі летять високо - зима буде сніжна і пізня, якщо низько - рання і холодна;
- грім 29 вересня - прикмета до теплої осені та м'якої зими.
У народі 29 вересня носило назву Кіріак-Літописець. Дивилися на погоду, щоб спрогнозувати, якою буде зима. Часто казали: "Киріак-Літописець осінь записує, а зиму підказує".
Іменини 29 вересня
Які завтра іменини: Іван.
Талісманом людини, народженої 29 вересня, є олівін. Цей мінерал особливо корисний для жінок у період підготовки до материнства, адже вважається, що він дарує спокій і внутрішню силу перед пологами. Водночас з давніх часів йому приписували здатність полегшувати тягар печалі та захищати людину від пригніченого стану духу.
