Чому 29 вересня не можна починати важливих справ: яке церковне свято

29 вересня не слід починати важливих справ - вони можуть "затягнутися довго, як осінні дощі".

29 вересня: яке церковне свято і що не можна робити

У понеділок, 29 вересня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Киріяка, сповідника. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 29 вересня

Кіріак був ченцем і провів своє життя в молитві, суворому пості та подвижництві. Його духовний шлях припав на епоху, коли візантійські імператори вели жорстоку боротьбу проти шанування святих ікон (VIII-IX ст.). Як істинний сповідник, він відкрито виступав проти іконоборчої єресі, сповідував істину і закликав християн залишатися вірними Переданню Церкви.

Через свою непохитність преподобний зазнав переслідувань: його заарештували, катували, морили голодом. Однак він не зрікся православної віри і навіть у випробуваннях залишався прикладом стійкості для інших.

Що не можна робити 29 вересня

Не слід починати важливих справ - вони можуть "затягнутися довго, як осінні дощі".

Не можна лінуватися - "хто на Киріяка спить, той весь рік буде сонний".

Забороняється займатися польовими роботами - час уже більше відводився на підготовку до холодів і домашні справи.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

ясна і тиха погода - обіцяє теплу і суху осінь;

вітер сильний - уся зима буде вітряною;

дощ цього дня - означає мокру осінь і дощову весну наступного року;

вранці туман стелиться низько над землею - буде тепло ще довго;

журавлі летять високо - зима буде сніжна і пізня, якщо низько - рання і холодна;

грім 29 вересня - прикмета до теплої осені та м'якої зими.

У народі 29 вересня носило назву Кіріак-Літописець. Дивилися на погоду, щоб спрогнозувати, якою буде зима. Часто казали: "Киріак-Літописець осінь записує, а зиму підказує".

Іменини 29 вересня

Які завтра іменини: Іван.

Талісманом людини, народженої 29 вересня, є олівін. Цей мінерал особливо корисний для жінок у період підготовки до материнства, адже вважається, що він дарує спокій і внутрішню силу перед пологами. Водночас з давніх часів йому приписували здатність полегшувати тягар печалі та захищати людину від пригніченого стану духу.

