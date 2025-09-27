Чому 28 вересня не можна прибирати в будинку: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
У неділю, 28 вересня, віряни святкують день пам'яті святого сповідника Харитона. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 28 вересня
Святий Харитон народився в місті Іконії (сучасна Конья, Туреччина), що належало Лікаонській єпархії. Він був благочестивим християнином, вирізнявся чеснотами і чеснотами. У період гонінь на християн за імператора Авреліана (270-275 рр.) Харитон мужньо сповідував свою віру, викриваючи язичницьких богів і твердо сповідуючи віру в Христа Спасителя. За це він зазнав жорстоких мук, але, за божим промислом, залишився живим.
Після звільнення Харитон вирушив до Єрусалима для поклоніння святим місцям. Дорогою його захопили розбійники, зв'язали і кинули в печеру, маючи намір убити. В очікуванні смерті святий палко молився, дякував Господу і просив його діяти за своєю волею. Після того як розбійники покинули його, Харитон облаштував у тій печері церкву, і згодом там утворилася Фаранська лавра - перша чернеча обитель в Іудейській пустелі. Пізніше він заснував ще дві обителі: Єрихонську та Суккійську лаври.
Що не можна робити 28 вересня
- Не можна лихословити, сваритися - це може призвести до непорозумінь.
- Не слід прибирати в будинку - на цей день припадає так званий "день нечистої сили", тому рекомендується уникати прибирання.
- Забороняється укладати серйозні фінансові угоди - такі домовленості не приносили бажаного результату.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- холодний вітер - наступне літо буде теплим;
- опадає листя з дерев - очікується гарний урожай;
- ясна погода - взимку буде багато снігу;
- береза вже скинула листя - зима буде холодною;
- туман вранці - осінь буде дощова, а зима - морозна;
- роса рясна - буде багатий урожай овочів і фруктів.
У народі 28 вересня носило назву Харитонів день. Часом цей день називали "днем нечистої сили", оскільки вірили, що надмірна активність у домашніх справах може накликати неприємності.
Іменини 28 вересня
Які завтра іменини: Валентин, В'ячеслав, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Федір, Анна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана.
Талісманом людини, народженої 28 вересня, є берил. Вважалося, що цей камінь приносить своїй власниці вірність і стабільність у коханні. Крім того, берил служить потужним каналом енергії та надійним оберегом від негативу.
