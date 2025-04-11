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Що потрібно зробити в Лазареву суботу 12 квітня: прикмети і день ангела

Віталій Кірсанов
11 квітня 2025, 13:52
937
Святкування Лазаревої суботи встановлено з давніх часів, вона передує Входу Господньому в Єрусалим.
Що потрібно зробити в Лазареву суботу 12 квітня
Що потрібно зробити в Лазареву суботу 12 квітня / колаж: Главред, фото: pomisna.info, pravoslavie-gal

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 12 квітня
  • Народні традиції та прикмети цього дня
  • Що можна і не можна робити 12 квітня

За новоюліанським календарем 12 квітня в Україні відзначають День преподобного Василя Парійського, священномученика Зинона Веронійського, преподобного Ісаака Сиріна, преподобної Анфуси і преподобної Афанасії ігумені. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 12 квітня

Лазарева субота - шоста субота Великого посту. Цього дня християни згадують, як Ісус Христос воскресив праведного Лазаря. Ця подія дуже важлива для церкви, оскільки підтверджує Божу сутність Ісуса. Святкування Лазаревої суботи встановлено з давніх часів, вона передує Входу Господньому в Єрусалим.

відео дня

Преподобний Василь сповідник був єпископом міста Парія в Малій Азії. Зазнав гоніння від іконоборців.

Священномученик Зінон був родом із Сирії. Прийнявши рішення стати ченцем, оселився у Вероні, а пізніше був обраний єпископом. Відзначився своїм протистоянням іконоборству і священним писанням, що залишилося після себе.

Преподобний Ісаак Сирин жив у шостому столітті. Походив із Сирії, але прийшов в італійське місто Сполето. У нього був дар передбачення і прозорливості.

Преподобна Анфуса народилася у восьмому столітті, була дочкою імператора Костянтина Копроніма, який вирізнявся своїми іконоборчими поглядами. Після смерті батька дівчина за свій спадок заснувала Омунійський монастир, у якому сама була настоятелькою.

Преподобна Афанасія жила в дев'ятому столітті і прийняла чернечий постриг. Пізніше стала настоятелькою в монастирі на острові Егіне.

Народні традиції та прикмети цього дня

Шоста субота Великого посту, або Лазарева субота, ще називається Вербною суботою. Цей день особливий для дітей. Увечері, під час церковного обходу, дітям носять вербу. Кому діставалася найбільша гілка, той вважався щасливчиком. Серед прикмет на Лазареву суботу відомі такі:

  • якщо верба вже зацвіла, то рік буде врожайним;
  • вітер віщує вітряне літо;
  • безвітряний день - хороша прикмета, обіцяє багатий урожай.

Вважалося доброю прикметою у Вербну суботу гойдатися на гойдалках, тоді здоров'я буде цілий рік. А в того, хто не покатається, - цілий рік болітиме голова.

Що не можна робити 12 квітня

Триває Великий піст, тому не можна їсти м'ясо, яйця та молоко. Але на Вербну неділю є невелике послаблення і можна їсти рибу. Господині зазвичай готують страви заздалегідь, оскільки Вербна неділя - одне з дванадцяти великих свят.

На Лазареву суботу не можна:

  • голосно розважатися;
  • влаштовувати вечірки;
  • пити алкоголь;
  • сваритися і лихословити;
  • відмовляти в допомозі.

У цей день слід допомогти кожному, хто просить. Також цього дня готували букети з верби, щоб посвятити їх наступного дня, у Вербну неділю.

Іменини та день ангела 12 квітня

За новим церковним календарем 12 квітня слід привітати з іменинами Василя, Ісаака та Афанасія.

Василь - грецьке ім'я, що з'явилося за часів перських воєн. У перекладі означає "перський цар".

Ісаак походить із давньоєврейської мови і трактується як "той, хто сміється".

Афанасія з давньогрецької означає "безсмертна".

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