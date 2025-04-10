11 квітня не можна ображатися і лаятися: яке свято і що не можна робити

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 11 квітня
- Народні традиції та прикмети
- Що не можна робити 11 квітня
За новоюліанським календарем 11 квітня церква в Україні вшановує священномученика Антипу, мучеників Процеса і Мартініана, преподобного Іоанна - учня преподобного Георгія Декаполіта. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 11 квітня
Священномученик Антипа Пергамський був учнем Іоанна Богослова, згадується як апостол із 70. За проповідування віри Христової Антипа кинули в розпечену залізну статую бика в храмі Артеміди, так він загинув мученицькою смертю. Антипа вважається покровителем стоматологів і помічником у разі зубного болю.
Святі Процес і Мартініан були вартовими в римській темниці, де утримували християн. Коли до в'язниці потрапив святий апостол Петро, під впливом його проповідей Мартініан і Процес теж увірували в Христа. Тоді вони відпустили святого Петра, але самі прийняли мученицьку смерть, коли начальник в'язниці дізнався про це.
Преподобний Іоанн був учнем Григорія Декаполіта, разом зі своїм учителем протистояв іконоборству в IX столітті в Константинополі.
Народні традиції та прикмети
Наші предки вважали: якщо цього дня ще не прилетіли ластівки, то літо буде холодним. Збереглося ще кілька прикмет:
- якщо ніч зоряна - урожай буде багатим;
- суха погода - до поганого врожаю зерна;
- дощ віщує хороший ріст зернових і фруктів.
Особливого значення надавали березовому соку. Зціджений цього дня сік вважали цілющим.
Що не можна робити 11 квітня
Оскільки 11 квітня триває піст, заборонено:
- пити алкогольні напої;
- сваритися і лаятися;
- їсти м'ясо, яйця та молочні продукти;
- влаштовувати весілля;
- голосно розважатися.
Не слід також ображатися цього дня або ж самому ображати кого-небудь.
Іменини та день ангела 11 квітня
За новим церковним календарем 11 квітня в Україні свої іменини святкують Мартин, Мартиніан та Іоанн.
Мартин походить від грецького бога війни Марса. А від нього походить також ім'я Мартініан.
Іоанн має давньоєврейське походження і трактується як "милість Божа".
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