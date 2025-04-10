11 квітня не можна ображатися і лаятися: яке свято і що не можна робити

Наші предки вважали: якщо 11 квітня ще не прилетіли ластівки, то літо буде холодним.

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11 квітня не можна ображатися / колаж: Главред, фото: pomisna.info

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Яке церковне свято 11 квітня

Народні традиції та прикмети

Що не можна робити 11 квітня

За новоюліанським календарем 11 квітня церква в Україні вшановує священномученика Антипу, мучеників Процеса і Мартініана, преподобного Іоанна - учня преподобного Георгія Декаполіта. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 11 квітня

Священномученик Антипа Пергамський був учнем Іоанна Богослова, згадується як апостол із 70. За проповідування віри Христової Антипа кинули в розпечену залізну статую бика в храмі Артеміди, так він загинув мученицькою смертю. Антипа вважається покровителем стоматологів і помічником у разі зубного болю.

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Святі Процес і Мартініан були вартовими в римській темниці, де утримували християн. Коли до в'язниці потрапив святий апостол Петро, під впливом його проповідей Мартініан і Процес теж увірували в Христа. Тоді вони відпустили святого Петра, але самі прийняли мученицьку смерть, коли начальник в'язниці дізнався про це.

Преподобний Іоанн був учнем Григорія Декаполіта, разом зі своїм учителем протистояв іконоборству в IX столітті в Константинополі.

Народні традиції та прикмети

Наші предки вважали: якщо цього дня ще не прилетіли ластівки, то літо буде холодним. Збереглося ще кілька прикмет:

якщо ніч зоряна - урожай буде багатим;

суха погода - до поганого врожаю зерна;

дощ віщує хороший ріст зернових і фруктів.

Особливого значення надавали березовому соку. Зціджений цього дня сік вважали цілющим.

Що не можна робити 11 квітня

Оскільки 11 квітня триває піст, заборонено:

пити алкогольні напої;

сваритися і лаятися;

їсти м'ясо, яйця та молочні продукти;

влаштовувати весілля;

голосно розважатися.

Не слід також ображатися цього дня або ж самому ображати кого-небудь.

Іменини та день ангела 11 квітня

За новим церковним календарем 11 квітня в Україні свої іменини святкують Мартин, Мартиніан та Іоанн.

Мартин походить від грецького бога війни Марса. А від нього походить також ім'я Мартініан.

Іоанн має давньоєврейське походження і трактується як "милість Божа".

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