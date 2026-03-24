25 березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці: кому слід молитися цього дня

Згідно з Євангелієм від Луки, Бог послав архангела Гавриїла до Діви Марії в Назарет. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 25 березня

Він звернувся до неї зі словами: "Радуйся, Благодатна, Господь з тобою". Марія з покірністю і глибокою вірою прийняла цю звістку, відповівши: "Ось я раба Господня; нехай буде мені за словом твоїм". Цей епізод став символом смиренного прийняття Божої волі та призначення.

Витоки свята сягають ранньохристиянських часів: вже у IV–V століттях його відзначали у Візантії. На українських землях традиція Благовіщення вкоренилася з часів Київської Русі після прийняття християнства у 988 році.

У народній культурі цей день тісно пов'язаний із весняним пробудженням природи. Вважалося, що саме з Благовіщення починається оновлення всього живого. Люди освячували гілочки верби або барвінку, опускали їх у воду, обмінювалися благословеннями і прагнули до духовного очищення.

У храмах відбуваються урочисті богослужіння, присвячені сенсу свята — смиренню, вірі та послуху Божій волі. Віруючі звертаються з молитвами до Пресвятої Богородиці, просячи захисту, здоров'я та благополуччя для своїх близьких.

Прикмети 25 березня

Яка погода на Благовіщення — така й на Великдень.

Сильний вітер — до багатого врожаю, особливо пшениці.

Пташки рано прилетіли - весна буде ранньою і теплою.

Чого не можна робити 25 березня

За народними прикметами 25 березня краще утриматися від важкої роботи та мирських справ. Хоча офіційної церковної заборони немає, день радять присвятити молитві та духовним роздумам. У народі вважають, що Благовіщення — найважливіше свято у Бога: навіть грішників у цей день у пеклі не мучать.

Що можна робити 25 березня

Традиційно ранок свята починають з відвідування церкви. Якщо такої можливості немає, можна молитися вдома. Віруючі звертаються до Пресвятої Богородиці з проханнями про мир, благополуччя, здоров'я, захист від недуг, успіх у справах і прощення гріхів. У народній свідомості вважається, що Матір Божа допомагає кожному, хто звертається до неї щиро і з вірою.

