Чому 10 квітня не можна сердитися і сваритися: яке свято і день ангела

За народними традиціями в цей день заборонено полювати і взагалі якось шкодити природі.

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10 квітня не можна сердитися і сваритися / колаж: Главред, фото: pomisna.info

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Яке церковне свято 10 квітня

Народні традиції та прикмети цього дня

Що не можна робити 10 квітня

За церковним календарем завтра, 10 квітня, в Україні відзначають День мученика Терентія, Помпія, Максима, Олександра та інших; священномученика Якова пресвітера, дияконів Персидських Азадана і Авдикія, благовірного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 10 квітня

Святий Терентій, а з ним ще 39 мучеників прийняли мученицьку смерть в Африці за віру Христову після того, як римський цар Декій наказав примусити всіх християн до ідолопоклонства.

відео дня

Святий Яків - пресвітер Перський, який разом з іншими мучениками помер мученицькою смертю близько 380 року під час правління царя Сапора.

Благовірний Петро Конашевич-Сагайдачний - український святий, політик і дипломат. Народився в 16 столітті. Походив із польського роду. Став українським гетьманом, першим записувався як Гетьман Запорозький. Відзначився вдалими походами проти кримських татар. Багато зусиль вкладав у розвиток православної церкви, освіти та культури на українських землях.

Народні традиції та прикмети цього дня

Церковне свято святого Терентія в народі називали днем Терешка. Вважалося, що на Терешка закінчується бездоріжжя - після зими і талої води дороги нарешті висихали. У народі вірили:

дощ цього дня віщує врожайне літо;

якщо птахи на верхівках дерев, то скоро очікувати потепління;

якщо вранці роса на траві, то літо буде спекотним;

бджоли і комарі віщують швидкий прихід літа.

День вважався невдалим для риболовлі.

Що не можна робити 10 квітня

У цей період триває піст, тому не можна їсти продукти тваринного походження. Також не можна:

сердитися і сваритися;

відмовляти кому-небудь у допомозі;

злословити;

вживати алкоголь;

голосно веселитися і влаштовувати вечірки.

За народними традиціями в цей день заборонено полювати і взагалі якось шкодити природі.

Іменини та день ангела 10 квітня

За новоюліанським календарем в Україні 10 квітня відзначають іменини Терентій, Олександр, Григорій, Петро, Яків, Максим і Федір.

Терентій - латинське ім'я, що означає "ввічливий".

Григорій походить із грецької мови і трактується як "уважний, зосереджений".

Ім'я Петро має аналоги в багатьох мовах світу, але походить із Греції і перекладається як "скеля" або "камінь".

Олександр означає "захисник", також із грецької мови.

Яків походить з івриту і означає "другий за народженням".

Максим - ім'я латинського походження, трактується, як "найбільший".

Федір з давньогрецької означає "дар божий" або "дар господа".

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