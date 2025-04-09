Чому 10 квітня не можна сердитися і сваритися: яке свято і день ангела

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 10 квітня
- Народні традиції та прикмети цього дня
- Що не можна робити 10 квітня
За церковним календарем завтра, 10 квітня, в Україні відзначають День мученика Терентія, Помпія, Максима, Олександра та інших; священномученика Якова пресвітера, дияконів Персидських Азадана і Авдикія, благовірного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 10 квітня
Святий Терентій, а з ним ще 39 мучеників прийняли мученицьку смерть в Африці за віру Христову після того, як римський цар Декій наказав примусити всіх християн до ідолопоклонства.
Святий Яків - пресвітер Перський, який разом з іншими мучениками помер мученицькою смертю близько 380 року під час правління царя Сапора.
Благовірний Петро Конашевич-Сагайдачний - український святий, політик і дипломат. Народився в 16 столітті. Походив із польського роду. Став українським гетьманом, першим записувався як Гетьман Запорозький. Відзначився вдалими походами проти кримських татар. Багато зусиль вкладав у розвиток православної церкви, освіти та культури на українських землях.
Народні традиції та прикмети цього дня
Церковне свято святого Терентія в народі називали днем Терешка. Вважалося, що на Терешка закінчується бездоріжжя - після зими і талої води дороги нарешті висихали. У народі вірили:
- дощ цього дня віщує врожайне літо;
- якщо птахи на верхівках дерев, то скоро очікувати потепління;
- якщо вранці роса на траві, то літо буде спекотним;
- бджоли і комарі віщують швидкий прихід літа.
День вважався невдалим для риболовлі.
Що не можна робити 10 квітня
У цей період триває піст, тому не можна їсти продукти тваринного походження. Також не можна:
- сердитися і сваритися;
- відмовляти кому-небудь у допомозі;
- злословити;
- вживати алкоголь;
- голосно веселитися і влаштовувати вечірки.
За народними традиціями в цей день заборонено полювати і взагалі якось шкодити природі.
Іменини та день ангела 10 квітня
За новоюліанським календарем в Україні 10 квітня відзначають іменини Терентій, Олександр, Григорій, Петро, Яків, Максим і Федір.
Терентій - латинське ім'я, що означає "ввічливий".
Григорій походить із грецької мови і трактується як "уважний, зосереджений".
Ім'я Петро має аналоги в багатьох мовах світу, але походить із Греції і перекладається як "скеля" або "камінь".
Олександр означає "захисник", також із грецької мови.
Яків походить з івриту і означає "другий за народженням".
Максим - ім'я латинського походження, трактується, як "найбільший".
Федір з давньогрецької означає "дар божий" або "дар господа".
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