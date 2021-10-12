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Вибуховий удар грипу: експерти попередили про ризики масштабної пандемії

12 жовтня 2021, 11:51

Цієї зими грип грип може вразити сильніше, ніж зазвичай.

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Маленькі діти можуть піддаватися особливому ризику епідемії грипу / УНІАН

Через пандемію коронавірусу та штучне стримування сезону грипу у сезоні 2020 року вже в 2021-му році прогнозується сплеск захворювання на грип.

Як стверджують фахівці Лабораторії динаміки охорони здоров'я Піттсбурзького університету, ситуація пояснюється тим, що природний імунітет населення став слабшим.

Вибуховий сезон грипу: в чому причина

В результаті численних заходів, прийнятих в 2020 році для стримування передачі COVID-19, в США відбулося різке зниження захворюваності на грип та інші інфекційні захворювання.

Смертність дітей від грипу знизилася з майже 200 в сезоні 2019-2020 років до однієї в сезоні 2020-2021 років.

Це може означати, що цієї зими грип може вразити сильніше, ніж зазвичай через те, що велика частина природного імунітету, який люди виробляють до хвороби, виникає через її поширення серед населення.

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Імунітет до грипу: що відомо

Імунітет до грипу залежить від безлічі факторів. Грип викликається кількома штамами РНК-вірусу, які щорічно мутують з різною швидкістю, що мало чим відрізняється від мутацій, що відбуваються в SARS-CoV-2, вірусі, що викликає COVID-19.

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Рівень існуючого імунітету людини до штаму грипу поточного року залежить від декількох змінних. Вони включають в себе те, наскільки нинішній штам схожий на той, з яким дитина вперше зіткнувся, чи схожі циркулюючі штами на раніше випробувані штами і наскільки недавно були ці інфекції грипу.

Рекордна епідемія грипу: до чого готуватися

Враховуючи обмежене поширення грипу серед населення США в минулому році, дослідження показують, що в цьому сезоні в США може статися велика епідемія грипу. У поєднанні з існуючою загрозою високоінфекційного Дельта-варіанту коронавірусу це може призвести до небезпечного поєднання інфекційних захворювань або "твіндемії".

Експерти не виключили, що в цьому сезоні в США може спостерігатися великий сплеск захворюваності на грип. Прогнозується, що в США може з'явитися до 102 000 додаткових госпіталізацій.

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Епідемія грипу: хто в зоні ризику

Підкреслюється, що маленькі діти можуть піддаватися особливому ризику, оскільки вони менш схильні до попередніх сезонів грипу і, отже, ще не виробили широкий імунітет у порівнянні з дорослими.

Крім тягаря для дітей, дитячий грип є важливою рушійною силою грипу у літніх людей, оскільки діти передають його бабусям і дідусям та іншим літнім людям, додали автори дослідження.

Вчені додали, що хоча вакцинація проти грипу важлива щороку, в цьому році вкрай важливо запобігти різке збільшення числа випадків грипу і не допустити переповнення лікарень.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні в нинішньому епідсезоні очікується циркуляція чотирьох штамів грипу.

За прогнозом ВООЗ, в Україні ймовірно будуть циркулювати чотири штами вірусу грипу: вірус, подібний A / Victoria / 2570/2019 (H1N1) pdm09вірус, подібний A / Cambodia / e0826360 / 2020 (H3N2)вірус, подібний в / Washington / 02/2019 (лінія B Victoria)вірус, подібний B / Phuket / 3073/2013 (лінія B / Yamagata).

viber
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