Лікарі назвали 5 найнебезпечніших для сніданку продуктів

Що не можна їсти на сніданок / pixabay

Сніданок для кожного з нас запорука здоров'я і бадьорості на весь день. Дієтологи розповіли, які продукти на сніданок їсти категорично не можна, щоб ваш день був не зіпсований.

Швидкі сніданки підвищують рівень цукру в крові і викликають дуже скоро відчуття голоду, а тому варто побоюватися переїдання і як наслідок – виникнення зайвої ваги.

Не можна на сніданок вживати банани. Вони можуть викликати кальцієво-магнієвий дисбаланс. А також впливають на роботу серцево-судинної системи.

Категорично заборонено пити холодні напої зранку. Вони гальмують перетравлення їжі.

Вранці цукор погано розщеплюється. Цукор натщесерце змушує підшлункову працювати на знос, тому солодке, торти, цукерки їсти не варто.

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Пити каву не можна зранку. Вона подразнює слизову оболонку, підвищує секрецію шлункового соку і сприяє розвитку гастриту. Тому з'їжте що-небудь, і тільки потім пийте каву, щоб з самого ранку не спровокувати біль в шлунку.

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