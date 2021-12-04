У МОЗ розповіли про смертельну небезпеку уринотерапії

У МОЗ розповіли, чи варто займатися уринотерапией

У МОЗ заявили, що інформація про те, що практикування уринотерапії може поліпшити здоров'я, є міфом. Насправді уринотерапія лише підсилює навантаження на нирки і може викликати нові хвороби, йдеться в повідомленні МОЗ, опублікованому в суботу, 4 грудня, в Facebook.

"Уринотерапія призводить до надмірного навантаження на нирки і печінку, провокує розвиток нових захворювань. Міф про лікувальні властивості уринотерапии, на жаль, продовжує жити. Довірливі люди, прочитавши рекомендації псевдомедиків або почувши поради від близьких і знайомих, вирішують вживати власну сечу, щоб позбутися від хвороб або поліпшити здоров'я. Однак такий варварський метод лікування може призвести до ниркової недостатності через посилене навантаження на нирки, а в крайніх випадках - смерті", – підкреслили в МОЗ.

У МОЗ також додали, що уринотерапія – це псевдонауковий метод нетрадиційної медицини, що передбачає вживання сечі як лікувального засобу. Серед народних порад можна зустріти рекомендації по втирання сечі і навіть її споживання всередину.

Але робити це вкрай небезпечно для здоров'я, і ось чому. Сеча формується в процесі фільтрації плазми крові в нирках. Коли плазма проходить через ниркові канали, вода і необхідні для організму речовини всмоктуються, а непотрібні і побічні сполуки (сечовина, токсини та ін.) через сечоводи потрапляють до сечового міхура. У сечі здорової людини містяться сечовина, креатинін, сечова кислота, аміак та інші речовини, накопичення в організмі яких може спровокувати серйозні захворювання. Сеча хворої людини може містити ацетон, солі важких металів, бактерії та інші домішки. Споживання сечі повертає все сміття, від якого організм позбувся, назад в тіло людини. Тому нирки і печінку змушені працювати інтенсивніше, щоб знову позбутися від отруйних речовин. Це може привести до порушення функціонування організму.

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Якщо людина вирішує пити сечу, полоскати нею горло або ніс, робити компреси і навіть клізми з сечею, то він вибирає неприродний і недоведений спосіб лікування. Людина піддає власне здоров'я ймовірності виникнення захворювань, так як отруює організм кінцевими продуктами азотистого обміну. Ознаками такого отруєння є перманентна блювота, діарея, подразнення шлунково-кишкового тракту.

Якщо людина страждає на пієлонефрит (запалення нирок) або іншою інфекційною хворобою сечостатевої системи, то збудники хвороби при вживанні сечі можуть стати причинами інших захворювань і реінфекції.

Люди, практикуючі компреси з сечею, нібито знезаражувальні і ті, які загоюють відкриті рани, обирають прямий шлях до нагноєння цих ділянок.

Відомство закликає українців користуватися перевіреними джерелами і даними доказової медицини і не займатися самолікуванням, тим більше псевдонауковими методами.

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