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У МОЗ перерахували правила гігієни для маленьких дівчаток

31 жовтня 2021, 02:26

Жіноча вагіна закрита великими статевими губами, і подібно крайній плоті у хлопчиків, захищає внутрішні органи від потрапляння інфекції.

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Як доглядати за гігієною у маленьких дівчаток / oboitut.com

У МОЗ дали поради по догляду за гігієною у маленьких дівчаток. Регулярний і правильний догляд за тілом сприяє гармонійному загальному фізичному і статевому розвитку, а в більш дорослому віці підсилює впевненість в собі, стверджують в Telegram відомство.

Жіноча вагіна закрита великими статевими губами, і подібно крайній плоті у хлопчиків, захищає внутрішні органи від потрапляння інфекції.

"У перші дні після народження ви можете помітити у дочки незначні виділення з піхви з прожилками крові. Такі виділення викликані тим, що в крові дитини ще присутні гормони матері (естрогени) і це — норма. Так само нормальні прозорі слизові виділення. Якщо ж виділення мають неприємний запах, супроводжуються дискомфортом і почервонінням - зверніться до лікаря", - зазначили в МОЗ.

Між великими і малими статевими губами у новонароджених накопичуються фізіологічні виділення білого кольору. За словами медиків, їх слід змивати проточною водою або ватним тампоном (щоб уникнути запалення) у напрямку від лобка до ануса.

У МОЗ розповіли по щоденний догляд за гігієною дівчаток:

  • Підмивати дівчинку треба після кожної дефекації щонайменше двічі на день.
  • Мити треба тільки зовнішні статеві органи.
  • Допустимо використання кремів проти пелюшкового дерматиту і тільки за рекомендацією педіатра.
  • Знімайте підгузок і влаштовуйте повітряні ванни.
  • Заведіть окремий рушник для протирання статевих органів після купання.
  • Дівчаткам, які вже відмовилися від підгузок, краще обирати бавовняну білизну, а також вільний одяг, яка не обмежує руху.

Разом з тим у відомстві нагадали, що

  • Для миття не потрібні мочалки або губки.
  • Мило( особливо господарське), дорослі гелі для інтимної гігієни застосовувати не можна, води — достатньо.
  • Не можна, щоб різноманітні косметичні креми і миючі засоби потрапляли на слизову статевих органів.

"Важливо періодично оглядати зовнішні статеві органи дитини, адже у дівчаток часто трапляється захворювання зовнішніх статевих органів, при якому малі статеві губи злипаються, утворюючи прозору плівку — синехії. Синехії з'являються у дівчаток у віці від 4 місяців до 6 років і можуть не проходити до періоду статевого дозрівання", - зазначили в МОЗ.

Раніше Главред писав про те, що гінекологи назвали п'ять речей, які ніколи не повинні торкатися піхви.

viber
МОЗ жіноча гігієна гігієна
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