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Удар по штаму Дельта: вакциновані люди менш заразні - дослідження

3 грудня 2021, 12:18

Щеплені в разі проривного зараження виділяли вірус менше нещеплених, встановили вчені.

В Україні відкрився перший центр масової вакцинації від COVID-19
Вакциновані від COVID-19 виявилися менш заразними / УНІАН

Вчені провели нове дослідження заразності щеплених людей, інфікованих коронавірусом COVID-19.

Згідно з результатами дослідження фахівців Гарвардського університету, вакциновані, які хворіють на COVID-19, виділяють менше вірусу, ніж ті, хто не вакцинований, повідомляє New England Journal of Medicine.

Вакциновані менш заразні

За результатами дослідження, яке провели серед гравців NBA, з листопада 2020 року до серпня 2021 року, було проаналізовано близько 20 тисяч зразків з носоглотки 173 гравців Національної баскетбольної ліги, які проходили регулярне ПЛР-тестування для участі в зборах і змаганнях.

Відзначається, що щеплені гравці в разі проривного зараження виділяли вірус в середньому 5,5 днів, в той час, як невакциновані – 7,5 днів. Це приблизно на 36% менше.

Що відомо про нове дослідження заразності вакцинованих

Нове дослідження проводили з листопада 2020 року до серпня 2021 року, тобто в період активного поширення штаму Альфа і Дельта коронавірусу.

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Учасники дослідження були щеплені вакциною Pfizer-BioNTech та одноразовою векторною вакциною Johnson & Johnson.

Раніше голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький говорив, що в Україні не буде масової примусової вакцинації. При цьому МОЗ планує розширити список професій, працівники яких повинні зробити щеплення від коронавірусу.

На новому етапі вакцинації МОЗ розширило список професій, працівники яких повинні робити щеплення проти COVID-19 в примусовому порядку. Серед них співробітники сфери управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг, а також працівники підприємств критичної інфраструктури. Рішення має набути чинності 9 грудня.

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