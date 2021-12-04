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Сидяча робота небезпечна для здоров'я: хто потрапив до зони ризику

4 грудня 2021, 23:56

У людини проявляється варикозне розширення вен, а також інші серйозні проблеми зі здоров'ям, на зразок серцевої недостатності.

комп'ютер
Небезпеки сидячої роботи перед комп'ютером / Фото: Robert Galbraith / Reuters

Сидяча робота перед комп'ютером дуже часто призводить до ураження нижніх кінцівок.

У людини проявляється варикозне розширення вен, а також інші серйозні проблеми зі здоров'ям, на зразок серцевої недостатності.

До групи ризику появи венозної недостатності потрапляють кілька категорій людей:

  • Вагітна жінка.
  • Люди, які ведуть малоактивний спосіб життя.
  • Ті слюди, котрі страждають ожирінням.

Медики рекомендують звертати уваги на такі симптоми:

  • Сильна "тяжкість" в нижніх кінцівках. Зазвичай такі відчуття з'являються ввечері після робочого дня.
  • Спазми в ногах. Це так званий "синдром неспокійних ніг".
  • Поява венозної сітки на ногах. Коли захворювання прогресує, венозна сітка стає більш виразною.
  • Сухість шкіри в районі гомілок.
  • Ураження шкіри на ногах.

Варто відзначити, що для діагностики венозної недостатності необхідно звернутися до лікаря.

Раніше Главред писав про те, що людям, яким на роботі доводиться довгий час сидіти, потрібно вставати зі стільця кожні 30 хвилин і робити фізичні вправи. Про це заявили шведські вчені і пояснили: такі нехитрі дії покращують загальний стан здоров'я і нормалізують рівень цукру в крові.

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