Дуже небезпечно: що станеться з організмом, якщо повністю відмовитися від хліба

Найкориснішим вважається цільнозерновий хліб з висівками і клітковиною.
Дієтолог та ендокринолог Олена Барредо розповіла, які зміни відбудуться в організмі, якщо виключити з раціону хліб всіх всіх видів.
"Хліб - це швидкий вуглевод, який негативно впливає на вуглеводний обмін і викликає інсулінорезистентність. При відмові від хліба у людини зменшиться інсулін, глюкоза і нормалізується вуглеводний і ліпідний обмін", - говорить фахівець.
За її словами, знизяться тригліцериди і погані фракції холестерину.
"У кишечнику сповільниться зростання патогенних бактерій і грибів, що дасть зростання співдружньої мікробіоті", - заявила дієтолог.
Який хліб найкорисніший
Фахівець також додала, що найкориснішим вважається цільнозерновий хліб з висівками і клітковиною, оскільки він буде "самим нейтральним з усіх видів хліба, які підвищують інсулін і глюкозу".
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