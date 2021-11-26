УкрРус
РецептиКіно та серіалиМода та красаСвятаГороскопПривітанняЗдоров'яСонникПрикметиЛайфхакиШоуStars
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Як підготувати дитину до вакцинації: дієві поради від МОЗ

26 листопада 2021, 02:48

У МОЗ зазначили, що психологічну підготовку дитини до щеплення слід розпочати завчасно з обговорення процедури вакцинації.

Вакцинація
Як підготувати дитину до вакцинації / УНІАН

У МОЗ детально розповіли про те, як підготувати дитину до вакцинації.

У Телеграмі відомства зазначено, що перед проведенням щеплення лікар оглядає дитину і оцінює стан здоров'я. Важливо розуміти, що дитина може хвилюватися з приводу процедури вакцинації, потребувати психологічної підтримки. Дитина може не розуміти, навіщо робити щеплення, якщо вона здорова. Тому перед щепленням слід підготувати дитину до цієї процедури, в ігровій формі пояснити, що вакцинація захищає від хвороб.

У МОЗ зазначили, що психологічну підготовку дитини до щеплення слід розпочати завчасно з обговорення процедури вакцинації. Також слід дати відповіді на питання, котрі цікавлять дитину.

Необхідно описати кожну дію медпрацівника, пояснити, навіщо обробляти місце уколу, як працює шприц. Можна переглянути мультфільм або спеціальні відео про вакцинацію дітей.

Не треба підкреслювати, що укол безболісний – це буде брехнею. Краще пояснити, що тільки так вакцина зможе потрапити до організму і допомогти йому протистояти захворюванню, порадили в МОЗ.

Реклама

читайте такожІмунолог назвав найефективнішу вакцину від коронавірусу

Говорити про вакцинацію необхідно в позитивному ключі, ставити себе в приклад, йдеться в повідомленні.

Можна також взяти до медустанови улюблену іграшку або річ дитини, яка може дати їй відчуття комфорту і відвернути увагу під час вакцинації.

Якщо перед процедурою дитина відчуває себе стривоженим, то батькам слід спробувати наступні техніки:

  • запропонувати дитині стискати м'ячик або власні долоні;
  • послухати разом музику або поспівати - це допоможе дитині відволіктися від процедури;
  • уявити разом з дитиною місце, яке їй приємне. Попросити сина/дочку описати, що він/вона бачить, які запахи і звуки відчуває.

Важливо пам'ятати, що іноді щеплення, котрі захищають дитину від інфекційних захворювань, можуть викликати тимчасовий дискомфорт, наприклад біль в місці ін'єкції або підвищення температури. З цієї причини дитина може нервувати і плакати, відповідно, після щеплення він потребує більшої уваги.

У разі підвищення температури або іншого погіршення стану дитини слід звернутися до лікаря.

Вакцинація від коронавірусу

Нагадаємо, що з 24 вересня на порталі "Дія" з'явилася можливість згенерувати і роздрукувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Також в додатку запустили можливість створити сертифікат про одужання. Українські сертифікати визнав ЄС, так що ними можна користуватися під час подорожей.

Раньше Мінцифри спростило генерацію covid-сертифікату в "Дії", випустивши важливе оновлення системи. Відтепер українцям не потрібно створювати цифровий підпис за допомогою фото ID і вертіти головою перед камерою смартфона.

viber
МОЗ вакцины Вакцина коронавірус новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Як підготувати дитину до вакцинації: дієві поради від МОЗ». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на зиму 2022 повернулися чуттєві чоботи в стилі 60-х, які обожнювала Бріжит БардоУ моду на зиму 2022 повернулися чуттєві чоботи в стилі 60-х, які обожнювала Бріжит Бардо Гороскоп на сьогодні 25 листопада 2021: Близнюкам – плітки, Дівам – втрати, Водоліям - боргиГороскоп на сьогодні 25 листопада 2021: Близнюкам – плітки, Дівам – втрати, Водоліям - борги Гороскоп на сьогодні 22 листопада 2021: Скорпіонам - подарунок долі, Рибам - смутокГороскоп на сьогодні 22 листопада 2021: Скорпіонам - подарунок долі, Рибам - смуток З Днем подяки - листівки і християнські привітання в прозі і віршахЗ Днем подяки - листівки і християнські привітання в прозі і віршах Помер колишній мер Києва Олександр ОмельченкоПомер колишній мер Києва Олександр Омельченко
06:41

Смертельна ДТП під Харковом: у прокуратурі розкрили подробиці страшної аварії з фурою

06:33

Марні мрії кремлівських ідеологів про розширення: чому розпад Росії імовірніший, ніж здаєтьсяПогляд

05:45

У скільки обійдеться новорічний стіл 2022: ціна здивуєВідео

05:40

Найсмачніший теплий салат з беконом: готувати всього 5 хвилинВідео

05:25

Орхідеї цвістимуть цілий рік: як приготувати домашнє добриво з двох простих інгредієнтівВідео

Реклама
05:23

Віталій Портников. Росія перетворює Крим на плацдарм для наступу на УкраїнуВідеоблоги

04:50

Лікар пояснив, чим потрібно втамовувати спрагу взимку

04:38

Чому не можна довго зберігати воду в пляшці з пластику - відповідь експерта

03:43

Серце і COVID-19: як вірус впливає на важливий органВідео

03:40

Місячний гороскоп на тиждень 29 листопада-5 грудня: Тільцям - складний вибір, Стрільцям - небезпекаВідео

03:03

Бійки все ж були: Слава Камінська розповіла, як вона з Вікторією Смеюхою вибила зуб візажистуВідео

02:58

Що категорично не можна робити в будинку: ТОП-3 помилки в інтер'єріВідео

02:48

Як підготувати дитину до вакцинації: дієві поради від МОЗ

02:16

Вчені знайшли помітну на руках нову ознаку небезпечного рівня холестерину

02:08

Злата Огневич прикрила голі груди тоненьким поясом і ніжно пестила себе руками: пікантні фото

01:50

Названо найпопулярніші смартфони 2021 року

01:37

Травесті-діва Монро показала себе чоловіком і розповіла, чому стала дівчиноюВідео

01:01

Байден і Путін не обговорюватимуть Україну під час зустрічі - аналітикВідео

00:31

Прикмети на 26 листопада: що не можна робити в день Іоанна Златоуста і як не потрапити в бідуВідео

00:30

63-річна Мадонна в розпусному вбранні показала фанатам соски і неприкриту п'яту точку

Реклама
00:17

Гороскоп на сьогодні 26 листопада 2021: Близнюкам - підступи недругів, Левам - доленосна зустрічВідео

00:02

Розчавив на повній швидкості людей: подробиці страшної ДТП у Харкові з фуроюВідео

25 листопада, четвер
23:55

Медики назвали несподіваний ефект тяжкого перебігу коронавірусуВідео

23:48

"За муки духам помстяться наші онуки" - рецензія на фільм "Мисливці за привидами: з того світу"Відео

23:39

"Жінка, що палить, кінчає погано": рецензія на фільм "Будинок Гуччі"

23:32

У пресмарафоні Зеленського візьмуть участь більш ніж 30 видань - список

23:21

У Росії через аварію на шахті загинуло більш ніж 50 осібВідео

22:46

Дієтолог назвав найдієвіший спосіб для очищення організму: дуже популярний і дешевий продуктВідео

22:34

"Путін намагається знищити Україну": Данілов відверто висловився щодо планів агресораВідео

22:30

Дієтолог пояснив, який продукт універсальний для очищення організму від шлаків

22:22

Виявлено новий небезпечний штам COVID-19: ВООЗ скликає надзвичайну радуВідео

22:00

В Іспанії випустили підручники з "російським" Кримом: посольство України в люті

21:59

Знайдете багатство і удачу: як залучити гроші на Новий рік 2022Відео

21:26

На Україну насуваються хуртовини і морозиВідео

21:21

Лукашенко звинуватив США в спробі "розв'язати війну"

21:10

На Волині чоловіка живцем поховали в могилі - він у реанімаціїВідео

20:29

Смертельна ДТП у Харкові: фура розчавила таксі, є жертвиВідео

20:24

Промоутер Усика назвав умови проведення реваншу з ДжошуаВідео

20:12

Астролог назвала найдоленосніші дні для Тельців в грудні 2021

20:07

В Одесі поставили пам'ятник коронавірусу з жіночим статевим органомФотоВідео

Реклама
20:04

У Байдена відмовляють Путіна від вторгнення в Україну і готують санкції проти РФ - ЗМІВідео

20:02

У жителя Миколаєва за борги по комуналці відібрали машинуВідео

19:47

У Рівненській області пацієнту ампутували ноги через коронавірусВідео

19:46

Кулеба готовий провести відверту розмову з Лавровим: названа головна тема

19:23

Як почистити мікрохвильовку в домашніх умовах - прості і дієві способи

19:12

Смертельна ДТП у Харкові: допитали матір "мажора" на InfinitiВідео

19:03

Союзники України у ФРН готують удар по ПП-2 і планують зірвати запуск труби останньої хвилиниВідео

18:55

Як Росія ременями прив’язує себе до ДонбасуПогляд

18:47

Щоб не спали на землі: як активіст робить ліжка для кішок і собак з автомобільних шин

18:42

"Велике будівництво" Зеленського створює Спецфонд для розвитку авіа та залізничної інфраструктури

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти