Як підготувати дитину до вакцинації: дієві поради від МОЗ

Як підготувати дитину до вакцинації / УНІАН

У МОЗ детально розповіли про те, як підготувати дитину до вакцинації.

У Телеграмі відомства зазначено, що перед проведенням щеплення лікар оглядає дитину і оцінює стан здоров'я. Важливо розуміти, що дитина може хвилюватися з приводу процедури вакцинації, потребувати психологічної підтримки. Дитина може не розуміти, навіщо робити щеплення, якщо вона здорова. Тому перед щепленням слід підготувати дитину до цієї процедури, в ігровій формі пояснити, що вакцинація захищає від хвороб.

У МОЗ зазначили, що психологічну підготовку дитини до щеплення слід розпочати завчасно з обговорення процедури вакцинації. Також слід дати відповіді на питання, котрі цікавлять дитину.

Необхідно описати кожну дію медпрацівника, пояснити, навіщо обробляти місце уколу, як працює шприц. Можна переглянути мультфільм або спеціальні відео про вакцинацію дітей.

Не треба підкреслювати, що укол безболісний – це буде брехнею. Краще пояснити, що тільки так вакцина зможе потрапити до організму і допомогти йому протистояти захворюванню, порадили в МОЗ.

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Говорити про вакцинацію необхідно в позитивному ключі, ставити себе в приклад, йдеться в повідомленні.

Можна також взяти до медустанови улюблену іграшку або річ дитини, яка може дати їй відчуття комфорту і відвернути увагу під час вакцинації.

Якщо перед процедурою дитина відчуває себе стривоженим, то батькам слід спробувати наступні техніки:

запропонувати дитині стискати м'ячик або власні долоні;

послухати разом музику або поспівати - це допоможе дитині відволіктися від процедури;

уявити разом з дитиною місце, яке їй приємне. Попросити сина/дочку описати, що він/вона бачить, які запахи і звуки відчуває.

Важливо пам'ятати, що іноді щеплення, котрі захищають дитину від інфекційних захворювань, можуть викликати тимчасовий дискомфорт, наприклад біль в місці ін'єкції або підвищення температури. З цієї причини дитина може нервувати і плакати, відповідно, після щеплення він потребує більшої уваги.

У разі підвищення температури або іншого погіршення стану дитини слід звернутися до лікаря.

Вакцинація від коронавірусу

Нагадаємо, що з 24 вересня на порталі "Дія" з'явилася можливість згенерувати і роздрукувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Також в додатку запустили можливість створити сертифікат про одужання. Українські сертифікати визнав ЄС, так що ними можна користуватися під час подорожей.

Раньше Мінцифри спростило генерацію covid-сертифікату в "Дії", випустивши важливе оновлення системи. Відтепер українцям не потрібно створювати цифровий підпис за допомогою фото ID і вертіти головою перед камерою смартфона.