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"Одиниці на мільйони":експерт назвав головні протипоказання до вакцинації від COVID-19

1 жовтня 2021, 11:02

Абсолютним протипоказанням Арістов називає анафілактичний шок чи суттєві розлади імунітету після першої дози вакцини.

Вадим Арістов
Арістов акцентував увагу на важливості вакцинації / УНІАН

До вакцинації проти коронавірусу не існує абсолютних протипоказань, але є відносні. Зокрема, не можна робити щеплення людям з підвищеною чутливістю до компонентів вакцин, алергікам. Таку думку під час чату на Главреді озвучив відомий інфекціоніст Вадим Арістов.

"Єдине протипоказання − це анафілактичний шок або істотні порушення імунітету після першої дози вакцини", − говорить він. Ще одним варіантом Арістов називає різні алергічні реакції на конкретні компоненти, але під це підпадають "одиниці на мільйони людей".

Своєю чергою експерт зазначив, що неможливо знати про наявність таких протипоказань до того, як людина зробить першу дозу. Тому не потрібно боятися щеплення.

"Це питання про те, чи хоче людина мати великий ризик госпіталізації і смерті. Тож, звичайно, вакцинуватися потрібно всім", − додав інфекціоніст.

Ситуація з COVID-19 в Україні: головне

  • За 30 вересня в Україні зафіксували понад 12 000 заражень коронавірусом. З них − 1059 дітей.
  • Від ускладнень померли 172 пацієнти. Водночас одужали − 3 264 хворих.
  • Всього з початку пандемії на COVID-19 в нашій країні офіційно зареєстрували 2 435 413 захворювань.
  • З 20 вересня в Україні діють нові карантинні обмеження, які передбачають певні бонуси для вакцинованих. Зокрема, щеплені українці зможуть відвідувати громадські заклади в "жовтій" та "червоній" зонах.
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вакцинація Вадим Арістов вакцинація від коронавірусу
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