Коронавірус в Україні 1 жовтня: кількість нових COVID-випадків перевищила 12 тисяч

Коронавірус побороли ще понад три тисячі осіб/ Фото ua.depositphotos.com

Станом на ранок п'ятниці, 1 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 034 жителів країни. Зокрема захворіли 1 059 дітей та 248 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 637 осіб; летальних випадків - 172; одужали - 3 264. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 435 413 осіб;

одужали - 2 258 455 осіб;

летальних випадків - 56 446;

проведено ПЛР-тестів - 12 875 426.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 1 жовтня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні

В Україні понад 98% жертв COVID-19 - це пацієнти у віці старше 60 років, які не були вакциновані. Крім того, 97% госпіталізованих з коронавірусною інфекцією серед цієї вікової групи не пройшли повний курс вакцинації, свідчать дані єдиної системи охорони здоров'я з 26 червня по 26 вересня 2021 року.

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Учені НАН України заявили, що ситуація з COVID-19 у Чернівецькій області продовжує залишатися найзагрозливішою. У цьому регіоні кількість зайнятих ліжок вже зрівнялася з рівнем піку попередньої хвилі.

Інноваційні ліки проти коронавірусної хвороби, передані раніше з США, ще не дісталися всіх регіонів України. Але в Міністерстві охорони здоров'я стверджують, що розвезуть їх до кінця поточного тижня. Йдеться про 20 тис. флаконів препарату "Бамланівімаб" і 40 тис. флаконів препарату "Етесевімаб". Ці препарати можна призначати пацієнтам з COVID, які не потребують кисню, але відносяться до групи високого ризику тяжкого перебігу хвороби.