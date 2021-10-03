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Комаровський "розніс" противірусні препарати: при ГРВІ доведена ефективність не всіх ліків

3 жовтня 2021, 12:01

ГРВІ - це хвороба, яка при правильному підході лікується за 5-7 днів, сказав Євген Комаровський.

Комаровський
Універсальних антибіотиків не існує - Комаровський / Скріншот

Коли лікар для лікування дитини призначає противірусний препарат, то він знає, який конкретно вірус викликав хворобу. Існують ліки, які діють на певні віруси. При гострій респіраторної вірусній інфекції невідомо, який конкретно вірус спровокував хворобу, проте в аптеках продаються ліки, рекомендовані при будь-якому ГРВІ. Але ефективність цих ліків не доведена, тому що важко довести дієвість препарату при захворюванні, що лікується за правильного підходу у період 6-7 днів. Про це заявив кандидат медичних наук, лікар-педіатр Євген Комаровський.

У своєму Instagram-акаунті лікар піддав критиці аптечні препарати, які, мовляв, повинні допомогти вилікуватися від будь-якого вірусу, проте насправді їх ефективність дуже сумнівна. Причиною тому є відсутність універсального препарату при лікуванні ГРВІ.читайте такожКомаровський розповів, як не допустити переходу ГРВІ в пневмонію

"Як не існує універсального антибіотика, що діє на всі бактерії, так і не існує противірусного засобу "взагалі", ну тобто такого, який діє на всі віруси", - зазначив Комаровський.

Втім, за його словами, є такі ліки, які впливають на конкретні віруси – імунодефіциту, герпесу, вірус гепатиту С, вірус грипу.

Лікар акцентував увагу на тому, що лікування противірусними препаратами – це дорогий процес, над яким працюють лікарі, оскільки для кожного вірусу є свої схеми лікування, що враховують ситуацію віку пацієнта, а також тяжкість і форму хвороби.

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ГРВІ та противірусні препарати

Доктор Комаровський розповів, що при ГРВІ практично ніколи не зрозуміло, який конкретно вірус спровокував хворобу. Причому це можуть бути грип, аденовірус, парагрип, риновірус, ентеровірус, а також ще декілька десятків.

З цієї причини в аптеках, щоб задовольнити попит, продається безліч препаратів, які рекомендуються при будь-якому ГРВІ. Причому продаються такі ліки без рецепта.

Як стверджує лікар, ефективність подібних препаратів сумнівна.

"Всі ці засоби відносяться до ліків з недоведеною ефективністю. Адже дуже важко довести ефективність препарату, коли мова йде про лікування ГРВІ - хвороби, з якою організм дитини справляється за правильної допомоги за 5-7 днів. І скоротити ці терміни неможливо жодними ліками. Навіть якщо дуже хочеться", - підкреслив Євген Комаровський.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський заявив, що не можна вилікуватися від ГРВІ менше, ніж за 5-7 днів. Такі терміни обумовлені біологічними законами. Промивати ніс і полоскати горло при захворюванні він рекомендує розчином з кухонною сіллю.

viber
ГРВІ Євген Комаровский
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