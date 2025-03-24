ЗСУ розірвали логістику РФ ударом по важливому аеродрому: деталі від експерта

Росії довелося передислокувати стратегічну авіацію після удару ЗСУ на інший аеродром.

https://glavred.net/front/vsu-razorvali-logistiku-rf-udarom-po-vazhnomu-aerodromu-detali-ot-eksperta-10649774.html Посилання скопійоване

Більшість літаків на Енгельсі не літали, або ж підіймалися в небо з обмеженнями / Колаж: Главред, фото: Maxar Technologies, скрін з відео

Що сказав Хряпчинський:

Останній удар по аеродрому Енгельс розірвав логістику РФ

Російські літаки найімовірніше залишились неушкоджені

На аеродромі залишились здебільшого музейні експонати

20 березня Україна атакувала російський аеродром Енгельс. Це був не перший удар Сил оборони по цьому об'єкту країни-агресорки Росії, але саме він став "контрольним".

Про це в етері Еспресо розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. За його словами, ще після попередніх атак ворогу довелося передислокувати стратегічну авіацію на аеродром Оленья, тому більшість літаків, що залишились у Енгельсі є фактично музейними експонатами.

відео дня

Однак у нещодавньому ударі по Енгельсу важливе дещо інше. Російська логістика, яка дозволяла з Москви доставляти тактичне ракетне озброєння туди, куди прилітали на оснащення літаки для подальшого відправлення на виліт на бойове завдання, була розірвана.

"Думаю, що останнім ударом по аеродрому Енгельс ми розірвали росіянам логістику, тому що тепер Росія вимушена буде шукати місце, де зможе це далі робити. На мою думку, у РФ залишилися можливості щодо збереження елементів та передислокації їх на інше місце, бо в Енгельсі було два таких склади. Щодо ураження літаків, то я маю сумніви. Адже більшість таких аеродромів будуються з розрахунком того, щоб аеродром не постраждав у випадку вибуху складу з боєприпасами, тому розташовуються на певній відстані. Навіть з урахуванням розльоту уламків була мала ймовірність того, що ми пошкодили літаки. Слід нагадати, що більшість літаків, які були на аеродромі Енгельс, - музейні експонати, тобто або не літали, або літали з певними обмеженнями", - зауважив експерт.

Енгельс-2 / Главред: Інфографіка

Удари по Енгельсу - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 20 березня в Росії під удар потрапили кілька важливих для армії ворога об'єктів. Однією з цілей стала нафтобаза Енгельс у Саратовській області. По ній "прилітає" вже не вперше, однак цього разу постраждали й склади з боєприпасами на аеродромі, розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Авіабаза стратегічної авіації РФ Енгельс, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, зазнала значних ушкоджень після атаки українських сил 20 березня. Один з двох майданчиків бази зберігання боєприпасів припинив функціонування.

Згодом з'ясувалося, що українські захисники атакували аеродром Енгельс-2 і, згідно з супутниковими знімками, там були пошкоджені склади боєприпасів. На місці деяких будівель утворилися вирви.

Інші новини:

Хто такий Анатолій Храпчинський? Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред