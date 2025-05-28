Загроза на кордоні з Білоруссю восени може зрости: про що попередили в ДПСУ

Небезпека може зрости для прикордонних населених пунктів одразу декількох областей України.

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Прикордонники тримають ситуацію на контролі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/andriy.demchenko.2025, facebook.com/zahidnuy.kordon

Що сказав Демченко:

Ситуація на північному кордоні залишається загрозливою

Із початком спільних навчань РФ і Білорусі рівень небезпеки на півночі зросте

Кордон із Білоруссю від Волинської до Чернігівської області залишається загрозливим напрямком. Про це в етері Громадського радіо заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, ймовірно, з вересня загроза на цій ділянці кордону зросте. Справа в тому, що незабаром країна-агресорка Росія разом із Білоруссю розпочнуть навчання.

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"Особливо загроза почне зростати на тлі тих анонсованих спільних навчань, до яких будуть залучені підрозділи російської та білоруської армій", - наголосив Демченко.

Як відомо, спільні навчання РФ та Білорусі під назвою "Запад-2025" заплановані на літо, але їхня активна фаза анонсована саме на початок цієї осені.

"Зараз ми спостерігаємо, що йдуть такі більше планувальні заходи щодо їх проведення. Наше завдання - тверезо аналізувати ситуацію та бути готовими до будь-яких ризиків. Чи то навчання, чи то якісь інші дії, які може вчиняти Росія, використовуючи територію Білорусі. Тому ми посилюємося і по лінії кордону, і в прикордонні для того, щоб реагувати на ті виклики, які можуть надійти з території Білорусі", - додав речник ДПСУ.

Загроза на кордоні України і Білорусі - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що останнім часом у безпосередній близькості до кордону з Білоруссю якогось ударного угруповання, яке б формувалося або було сформоване, українські підрозділи, які за цим спостерігають, не фіксують.

Раніше ізраїльський воєнний оглядач Давид Шарп повідомив, що у випадку перекидання в Білорусь російського угруповання, Україні потрібно розцінювати ситуацію як серйозну та робити висновки, на що можуть бути здатні окупанти.

Напередодні експерт Микола Сунгуровський заявляв, що нарощування військових сил Росією в Білорусі має потенційну загрозу для Києва, Польщі та країн Балтії. Точне місце, куди Росія може спрямувати свої сили, залежатиме від того, де Путін знайде найбільш вразливу точку.

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Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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