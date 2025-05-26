'Це факт': у розвідці розповли, чи отримала Білорусь ядерну зброю від РФ

Білорусь облаштовує сховища для розміщення ядерної зброї, розповів керівник СЗРУ Олег Іващенко.

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У Білорусі немає російських ядерних боєголовок / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключові тези Іващенка:

У Білорусі немає російських ядерних боєголовок

Розміщені лише носії: літаки та комплекси "Іскандер"

Заяви Лукашенка про "Орєшнік" до кінця року — малоймовірні

Білорусь не отримала ядерної зброї від Росії, попри численні заяви режиму Олександра Лукашенка про її нібито розміщення на території країни. Ядерних боєголовок у країні немає. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, наразі на території Білорусі розміщено носії ядерної зброї, зокрема військові літаки та оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер". Проте самих ядерних боєголовок у країні немає — їх Росія поки що не передавала.

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"Носії є. Це правда. Є літаки, є ОТКР "Іскандер". Але самої ядерної зброї у Білорусі немає. Це факт", - розповів Іващенко.

Він додав, що в Білорусі вже облаштовують спеціальні сховища та готуються до можливого розміщення ядерної зброї у майбутньому. Однак ці роботи перебувають на початковому етапі і не свідчать про наявність боєголовок.

Голова СЗРУ також прокоментував заяви Лукашенка про те, що до кінця року в країні з’явиться "Орєшнік", який нібито має бути пов’язаний з ядерною зброєю. Іващенко назвав ці заяви малоймовірними та вказав, що наразі жодних підтверджень цьому немає.

"Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде "Орєшнік". Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні – нічого такого немає, і малоймовірно, що з’явиться", - зазначив він.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Розміщення "Орєшніка" в Білорусі - що відомо

Нагадаємо, 6 грудня 2024 року білоруський диктатор Олександр Лукашенко звернувся з проханням розмістити на території Білорусі ракетний комплекс "Орєшнік", стверджуючи, що це нібито допоможе "заспокоїти деякі уми". Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв задовольнити це прохання, однак уточнив, що розміщення ракет можливе лише в другій половині 2025 року.

Вже 26 січня Лукашенко заявив, що "Орєшнік" прибуде до Білорусі "з дня на день". Спочатку він вимагав у Путіна 10 таких комплексів, але згодом повідомив, що це була жартівлива заява.

Як повідомляв Главред, 5 лютого Путін подав до Держдуми договір із Білоруссю про "гарантії безпеки" для ратифікації. Документ дозволяє розміщення російських військ у Білорусі, а також передбачає можливість застосування ядерної зброї у разі загрози суверенітету обох країн.

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Хто такий Олег Іващенко? Олег Іванович Іващенко (9 вересня 1969) — Голова Служби зовнішньої розвідки України, Член Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Член Ради національної безпеки і оборони України (з 29.03.2024), пише Вікіпедія.

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