Армія РФ штурмує острови Дніпра на Херсонщині з великими втратами - Атеш

Нещодавні штурми окупантів закінчилися для них повним провалом.

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На вбивчі накази командування жаліються окупанти з 80-тої окремої мотострілкової бригади / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін з DeepState

Що повідомили в Атеш:

Командування РФ "обнуляє" особовий склад на Херсонщині

РФ втратила вже кілька десятків окупантів у спробах закріпитись на островах

Війська РФ знаходяться у критичному стані

Окупанти з 80-ої окремої мотострілецької бригади скаржаться на те, що командування країни-агресорки Росії "стирає" особовий склад у штурмах на островах Дніпра у Херсонській області.

Як повідомили в Атеш, командування вимагає, щоб окупанти вирушали на штурми островів і закріплювалися там будь-якою ціною. Однак останні такі атаки закінчилися провалом.

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"За повідомленнями наших людей з 3-го батальйону 80-ї бригади, втрати при останніх штурмах у районі острова Голубов Лиман становили 26 – "200" і понад 20 – поранени", - йдеться у повідомленні.

Через такі результати російські солдати масово не хочуть виконувати накази. Їх не готують до штурмів, не надають жодної підтримки, пораненим не надають належної і своєчасної допомоги, а загиблих не забирають з поля бою.

"Наші агенти, впроваджені до російських підрозділів, продовжують фіксувати та передавати дані про критичний стан військ окупантів", - додали в Атеш.

Ситуація на Херсонщині - останні новини

Нагадаємо, російські війська регулярно намагаються закріпитися на правому березі Дніпра, незважаючи на значні втрати. Окупанти прагнуть захопити частину правобережжя Херсонщини для майбутніх мирних переговорів.

Нещодавно агент Атеш повідомив, що у дельті Дніпра під час навчань та штурмів островів гине чимало військових армії країни-агресорки Росії.

Раніше, як писав Главред, стало відомо, що окупанти з 80-тої окремої мотострілецької бригади ЗС країни-агресорки Росії зазнають втрат під час тренувань з форсування водних перешкод у Херсонській області.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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