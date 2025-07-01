ЗСУ зірвали бліцкриг окупантів на гарячій ділянці фронту - речник УДА

Ворог сподівався досягнути успіху за рахунок швидкого просування, однак зазнав невдачі.

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Сили оборони зупинили елітні російські війська / Колаж: Главред, Генштаб ЗСУ, скріншот з відео

Що сказав Братчук:

Армія РФ провалила чергову спробу бліцкригу

Швидкі темпи прориву не допомогли ворогу закріпитися на Сумщині

Плацдарму росіян у Сумській області немає

У Сумській області українські військові зірвали бліцкриг армії країни-агресорки Росії. Про це в етері Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

За його словами, командування РФ кинуло на Сумщину резерви російських елітних штурмових груп, але вони так і не змогли закріпитися на прикордонних ділянках області.

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"Ворожий бліцкриг, він не вдався саме на Сумщині, хоча ворог максимально намагався прорвати нашу оборону. Сьогодні ми можемо спостерігати певні ознаки стабілізації на лінії бойового зіткнення", - наголосив речник УДА.

Братчук зазначив, що Сили оборони виконали своє завдання зі стримування ворожого наступу. Внаслідок цього противнику так і не вдалося створити у Сумській області плацдарм.

Ситуація у Сумській області - останні новини

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що росіяни перетнули кордон і просуваються до міста Суми, вони перебувають від нього всього за 20 кілометрів.

Суми / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося, що у Сумській області українські війська продовжують утримувати оборонні позиції і одночасно готуються до контрнаступальних операцій з метою витіснення російських сил.

Нещодавно, як писав Главред, в ДПСУ повідомили, що у Росії недостатньо сил і засобів, щоб створити буферну зону вздовж усього кордону з Україною. Тільки кордон у межах Сумської області становить близько 550 кілометрів.

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Хто такий Сергій Братчук? Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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