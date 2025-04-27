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РФ проривається з двох напрямків, бої за Костянтинівку вже можливі - лейтенант ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
27 квітня 2025, 01:31
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Російські окупанти намагаються дійти до водосховища під Костянтинівкою.
ВСУ
Росіяни намагаються тиснути на Костянтинівку / Колаж: Главред, фото: 41 ОМБр

Що відомо:

  • РФ намагається прорватись до Костянтинівки
  • Битва за Костянтинівку вже вважається можливою

Російські окупанти намагаються всіма силами прориватися до Костянтинівки. Військові попереджають, що може розпочатись битва за місто. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Ворог намагається просуватися зі сторони Торецька та Неліпівки до водосховища під Костянтинівкою.

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"Саме туди їм потрібно вийти, щоб створити чималі логістичні проблеми підрозділам СОУ та змусити відійти до "Констахи", - написав лейтенант ЗСУ.

Він нагадав про те, що Часів'ярівський та Торецький напрямки взаємопов'язані - якщо українські захисники відступають на одному напрямку, то згодом почнеться відступ і на іншому.

"З позитивного лише те, що там є підрозділи, які ледь не в соло тягнуть напрямок, як-то бригада "Азов". Без перебільшення, якби не ці хлопці, то давно б готувалися до оборони Дружківки", - додав лейтенант.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState заявили, що російські військові окупували село Калинове на Покровському напрямку, а також змогли просунутися біля двох населених пунктів на цьому ж напрямку.

Представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені короля Данила Андрій Полухін заявив, що в міській забудові Часового Яру на Донеччині тривають бої, говорити про те, що російські війська захопили "панівні висоти" ще рано.

Речник тактичної групи Вугледар підполковник Олексій Бєльський заявив, що фіксується скорочення кількості штурмових дій росіян на півдні Донецької області за останній тиждень. За цей період було зафіксовано 106 атак, тоді як минулого тижня їх було 158.

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