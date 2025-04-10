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РФ піде у посилений наступ наприкінці квітня: у Зеленського назвали напрямок

Ангеліна Підвисоцька
10 квітня 2025, 21:49
359
Заступник керівника ОП Павло Паліса переконаний, що активні бойові дії можуть розпочатись і на Запоріжжі, але пріоритетом буде інший напрямок.
ВСУ
РФ посилить свій наступ наприкінці квітня / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Що відомо:

  • РФ посилить свій наступ наприкінці квітня
  • Пріоритетним напрямком може стати Покровськ

Росія посилить свій наступ на фронті. Відбудеться це вже наприкінці квітня та у травні. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса в інтерв'ю Reuters.

Він вважає, що пріоритетним напрямком для росіян може стати Покровськ та східні фронти біля Куп'янська і Лиману. Також окупанти можуть активізуватися на південно-східних фронтах біля Запоріжжя й Новопавлівки.

відео дня

"Абсолютний пріоритет, на мою думку, зараз буде на Покровському напрямку", - сказав Паліса.

Дивіться відео про посилення наступу РФ:

Павел Палиса
РФ може посилити наступ наприкінці квітня / фото: скріншот

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні немає підстав для паніки через заяви про "наступ на Суми та Харків". Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій, ситуація на північному відрізку фронту залишається стабільною й не зазнала суттєвих змін.

Тим часом Сили оборони України здійснили наступ на територію Бєлгородської області Росії. Військовий аналітик Олексій Гетьман наголосив, що ця операція спрямована на формування санітарної зони вздовж кордону.

Крім того, українським підрозділам вдалося повернути контроль над раніше втраченими позиціями на Донеччині. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Інші новини:

Хто такий Павло Паліса

Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

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