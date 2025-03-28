Окупанти прориваються до адмінкордонів Запорізької області - ЗСУ

Росіяни хочуть розпочати переговори про можливе перемир'я з позиції сили.

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Запорізька область важлива для противника у геополітичному плані / Колаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, 36 ОБрМП

Що сказав Волошин:

РФ активізує наступ на Запорізькому напрямку

Ситуація на півдні стає все більш напруженою

Тактика окупантів дає їм певний результат

Армія країни-агресорки Росії накопичила сили для проведення штурмових дій на Запорізькому напрямку. Про це в етері телемарафону заявив речник сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, у Запорізькій області відчувається посилений тиск зі сторони ворога, що спричинило загострення ситуації на цій ділянці фронту. Противник штурмує українських військових, бо хоче зміцнити свої позиції в регіоні перед можливими переговорами щодо перемир’я чи припинення вогню.

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"Росіяни хочуть отримати якнайбільше фори або якнайбільше просунутися далі у Запорізькій області. Якщо матимуть змогу, навіть вийти на адмінкордони", - зауважив Волошин.

Для досягнення поставленої мети ворог застосовує тактику штурмів малими піхотними групами, що приносить РФ певний результат в напрямку Оріхова та Гуляйполя.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Раніше речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомляв, що на Запорізькому напрямку просування ворога немає і не може бути. Росіяни ставлять собі за мету вийти на ті рубежі, які були втрачені під час контрнаступу ЗСУ у 2023 році.

Напередодні також аналітики DeepState заявили, що окупаційна армія країни-агресорки Росії продовжує активні наступальні дії біля населених пунктів П'ятихатки та Малі Щебраки.

Нагадаємо, Главред писав, що на Запорізькому напрямку армія країни-агресорки Росії посилює свій тиск на українських військових, збільшуючи кількість атак.

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