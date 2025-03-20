З мотузками та човнами: росіяни вигадали нову тактику для просувань

Зараз росіяни намагаються форсувати річку Оскіл.

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Окупанти хочуть покращити свої позиції на фронті / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, Міноборони РФ

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Росіяни намагаються покращувати свої позиції в районі Дворічної

Вони використовують човни, що переправлятись через річку Оскіл

ЗСУ намагаються відстежувати такі дії ворога

Армія країни-агресора Росії намагається покращити свої позиції в районі селища Дворічна на Куп'янському напрямку Харківської області. Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин в ефірі телемарафону.

Зокрема, він розповів про форсування росіянами річки Оскіл.

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"Вони (російські загарбники - ред.) намагаються покращувати свої позиції в районі Дворічної. Це відбувається зазвичай за допомогою мотузки і гумового човна. Тобто вони мотузку перекидають з одного берега на інший, і таким чином зазвичай у човен сідає група з двох-трьох піхотинців, за допомогою мотузки перетягують цей човен, відповідно, з лівого берега на правий", - сказав Шамшин.

За його словами, коли окупанти на човні переправились з одного берега на інший, то за допомогою мотузки вже інша ворожа група перетягує цей човен назад.

"Безумовно, наша аеророзвідка намагається такі дії відстежувати. І коли нам вчасно вдається помічати такі рухи, чимало росіян до іншого берега не добираються", - підкреслив він.

Річка Оскіл / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, армія країни-агресорки Росії застосувала заборонену тактику під час нападу на воїнів Збройних сил України в Курській області. Російські військові використовували українські розпізнавальні знаки.

В Інституті вивчення війни заявили, що українські війська нещодавно просунулися в Бєлгородську область РФ, але поки не зрозуміло, чи утримують вони ці позиції.

Крім того, речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що прикордонники та інші підрозділи Сил оборони України зосередили особливу увагу на ділянці кордону з Курською областю РФ, особливо в межах Сумської області.

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Що таке ОТУ "Харків"? Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

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