Новий графік відключень для Рівненської області: коли не буде світла 29 січня

Головне:
- На Рівненщині 29 січня вводять графіки відключення світла
- Обмеження діятимуть протягом усієї доби
- Світло вимикатимуть в обсязі двох черг
У четвер, 29 січня, у Рівненській області вводять графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть в обсязі двох черг протягом усієї доби. Про це повідомляють в Рівнеобленерго.
Зазначається, що причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергооб’єкти.
"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави за командою НЕК "Укренерго" на Рівненщині 29.01.2026 застосовуватимуться графіки погодинних відключень для побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.
Графіки погодинних відключень для Рівненської області на 29 січня:
- підчерга 1.1:
- з 00:00 до 04:00
- з 14:00 до 17:00
- підчерга 1.2:
- з 00:00 до 04:00
- з 14:00 до 17:00
- підчерга 2.1:
- з 04:00 до 08:00
- з 16:00 до 19:00
- підчерга 2.2:
- з 04:00 до 08:00
- з 16:00 до 19:00
- підчерга 3.1:
- з 06:00 до 10:00
- з 17:00 до 20:00
- підчерга 3.2:
- з 06:00 до 10:00
- з 17:00 до 20:00
- підчерга 4.1:
- з 08:00 до 12:00
- з 19:00 до 22:00
- підчерга 4.2:
- з 08:00 до 12:00
- з 19:00 до 22:00
- підчерга 5.1:
- з 10:00 до 14:00
- з 20:00 до 22:00
- підчерга 5.2:
- з 10:00 до 14:00
- з 20:00 до 00:00
- підчерга 6.1:
- з 12:00 до 16:00
- з 22:00 до 00:00
- підчерга 6.2:
- з 12:00 до 16:00
- з 22:00 до 00:00
Пункти незламності в Рівному - де знайти пункти незламності в Рівненській області
У разі відключень світла мешканці Рівного можуть розраховувати на мережу пунктів незламності та обігріву. Вони працюють у різних частинах міста й переходять у цілодобовий режим під час тривалих блекаутів.
Перелік адрес пунктів незламності в Рівному можна знайти за посиланням.
Перелік пунктів незламності в Рівненській області публікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Відключення світла в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що подіватися на те, що з настанням нульових температур відключення світла стануть коротшими або припиняться, не варто. За його словами, Україні потрібно більше засобів ураження, щоб збивати всі російські дрони і ракети. Також є потреба підключення генерації до Об'єднаної енергосистеми
Крім того, через обстріли країни-агресорки Росії ситуація в енергосистемі України погіршилась. Тому в окремих областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Нагадаємо, речниця КМВА Катерина Поп заявляла, що графіки погодинних відключень електроенергії для столиці України можуть відновитися вже найближчими днями.
