Новий графік відключень для Рівненської області: коли не буде світла 29 січня

Світло вимикатимуть в обсязі двох черг протягом усієї доби.

На Рівненщині 29 січня вводять графіки відключення світла

Обмеження діятимуть протягом усієї доби

Світло вимикатимуть в обсязі двох черг

У четвер, 29 січня, у Рівненській області вводять графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть в обсязі двох черг протягом усієї доби. Про це повідомляють в Рівнеобленерго.

Зазначається, що причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави за командою НЕК "Укренерго" на Рівненщині 29.01.2026 застосовуватимуться графіки погодинних відключень для побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.

Графіки погодинних відключень для Рівненської області на 29 січня:

підчерга 1.1:

з 00:00 до 04:00

з 14:00 до 17:00

підчерга 1.2:

з 00:00 до 04:00

з 14:00 до 17:00

підчерга 2.1:

з 04:00 до 08:00

з 16:00 до 19:00

підчерга 2.2:

з 04:00 до 08:00

з 16:00 до 19:00

підчерга 3.1:

з 06:00 до 10:00

з 17:00 до 20:00

підчерга 3.2:

з 06:00 до 10:00

з 17:00 до 20:00

підчерга 4.1:

з 08:00 до 12:00

з 19:00 до 22:00

підчерга 4.2:

з 08:00 до 12:00

з 19:00 до 22:00

підчерга 5.1:

з 10:00 до 14:00

з 20:00 до 22:00

підчерга 5.2:

з 10:00 до 14:00

з 20:00 до 00:00

підчерга 6.1:

з 12:00 до 16:00

з 22:00 до 00:00

підчерга 6.2:

з 12:00 до 16:00

з 22:00 до 00:00

Пункти незламності в Рівному - де знайти пункти незламності в Рівненській області

У разі відключень світла мешканці Рівного можуть розраховувати на мережу пунктів незламності та обігріву. Вони працюють у різних частинах міста й переходять у цілодобовий режим під час тривалих блекаутів.

Перелік адрес пунктів незламності в Рівному можна знайти за посиланням.

Перелік пунктів незламності в Рівненській області публікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що подіватися на те, що з настанням нульових температур відключення світла стануть коротшими або припиняться, не варто. За його словами, Україні потрібно більше засобів ураження, щоб збивати всі російські дрони і ракети. Також є потреба підключення генерації до Об'єднаної енергосистеми

Крім того, через обстріли країни-агресорки Росії ситуація в енергосистемі України погіршилась. Тому в окремих областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, речниця КМВА Катерина Поп заявляла, що графіки погодинних відключень електроенергії для столиці України можуть відновитися вже найближчими днями.

