Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Як вимикатимуть світло на Рівненщині: з'явились нові графіки на 26 січня

Інна Ковенько
25 січня 2026, 21:30
136
Світло вимикатимуть в обсязі двох черг протягом усієї доби.
Відключення світла на Рівненщині 26 січня
Відключення світла на Рівненщині 26 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • На Рівненщині 26 січня запроваджено графіки відключення світла
  • Обмеження діятимуть протягом усієї доби
  • Світло вимикатимуть в обсязі двох черг

У понеділок, 26 січня, на Рівненщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть в обсязі від трьох до чотирьох черг протягом усієї доби. Про це повідомляють в Рівнеобленерго.

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави за командою НЕК "Укренерго" на Рівненщині 26.01.2026 застосовуватимуться графіки погодинних відключень для побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Зазначається, що причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень для Рівненської області на 26 січня:

  • підчерга 1.1:
  • з 00:00 до 04:00
  • з 14:00 до 17:00
  • підчерга 1.2:
  • з 00:00 до 04:00
  • з 14:00 до 17:00
  • підчерга 2.1:
  • з 04:00 до 08:00
  • з 16:00 до 19:00
  • підчерга 2.2:
  • з 04:00 до 08:00
  • з 16:00 до 19:00
  • підчерга 3.1:
  • з 06:00 до 10:00
  • з 17:00 до 20:00
  • підчерга 3.2:
  • з 06:00 до 10:00
  • з 17:00 до 20:00
  • підчерга 4.1:
  • з 08:00 до 12:00
  • з 19:00 до 22:00
  • підчерга 4.2:
  • з 08:00 до 12:00
  • з 19:00 до 22:00
  • підчерга 5.1:
  • з 10:00 до 14:00
  • з 20:00 до 23:00
  • підчерга 5.2:
  • з 10:00 до 14:00
  • з 20:00 до 23:00
  • підчерга 6.1:
  • з 12:00 до 16:00
  • з 23:00 до 00:00
  • підчерга 6.2:
  • з 12:00 до 16:00
  • з 23:00 до 00:00

Пункти незламності в Рівному - де знайти пункти незламності в Рівненській області

У разі відключень світла мешканці Рівного можуть розраховувати на мережу пунктів незламності та обігріву. Вони працюють у різних частинах міста й переходять у цілодобовий режим під час тривалих блекаутів.

Перелік адрес пунктів незламності в Рівному можна знайти за посиланням.

Перелік пунктів незламності в Рівненській області публікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 січня за розпорядженням НЕК "Укренерго" на всій території Запорізької області запровадять погодинні відключення електроенергії для населення, а також обмеження споживання потужності для промислових об’єктів. Про це повідомило "Запоріжжяобленерго".

У столиці зранку неділі до теплопостачання під’єднали ще понад 340 житлових будинків, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Водночас після ворожої атаки на критичну інфраструктуру 24 січня без тепла все ще залишаються 1330 багатоповерхівок.

Також у понеділок, 26 січня, по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промислових споживачів. За даними Укренерго, обмеження торкнуться всіх регіонів країни.

Як вимикатимуть світло на Рівненщині: з'явились нові графіки на 26 січня
Черги відключень електроенергії / Інфографика: Главред

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Рівненщина Рівненська область новини Рівного відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворог підготував літаки: високий рівень загрози масової атаки найближчим часом

Ворог підготував літаки: високий рівень загрози масової атаки найближчим часом

20:34Війна
"Слуга народу" Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині: що відомо

"Слуга народу" Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині: що відомо

20:26Україна
"Вони хочуть цієї цілі": Зеленський розкрив нові деталі переговорів з росіянами

"Вони хочуть цієї цілі": Зеленський розкрив нові деталі переговорів з росіянами

18:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
В Кремлі виставили нову цинічну умову для закінчення війни - що хочуть від України

В Кремлі виставили нову цинічну умову для закінчення війни - що хочуть від України

Альтернативи немає: фахівець пояснив, чому ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо замінити

Альтернативи немає: фахівець пояснив, чому ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо замінити

На один знак зодіаку чекає дуже потужна подія: гороскоп на лютий 2026 року

На один знак зодіаку чекає дуже потужна подія: гороскоп на лютий 2026 року

Карта Deep State онлайн за 25 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Люди, народжені в ці місяці, стають сильнішими з віком – хто вони

Люди, народжені в ці місяці, стають сильнішими з віком – хто вони

Останні новини

22:33

Чотири Фламінго влучили в ціль: деталі удару по підряднику виробництва МіГ і Су

22:06

Графіки стають жорсткішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 26 січняФото

21:30

Як вимикатимуть світло на Рівненщині: з'явились нові графіки на 26 січня

21:21

Стародавня церква зберігала сумну таємницю: нові господарі були приголомшені знахідкою

20:46

Урожай буде більший: які плодові дерева потрібно обрізати, поки вони "сплять"Відео

Путіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна КремляПутіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна Кремля
20:34

Ворог підготував літаки: високий рівень загрози масової атаки найближчим часом

20:32

"Летять ляпаси й стусани": Максакова пояснила, чому Путін став посміховиськомВідео

20:26

"Слуга народу" Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині: що відомо

20:16

Оприлюднено рейтинг найсильніших армій світу 2026: на якому місці Україна

Реклама
19:51

Коли не буде світла в Черкаській області 26 січня - з'явились нові графіки

19:28

Обмеження на цілу добу - коли не буде світла в Запорізькій області на 26 січня

19:26

Сотні багатоповерхівок залишаються без тепла: Кличко про критичну ситуацію в Києві

19:23

Після 25 січня все зміниться: у трьох знаків зодіаку починається світла смуга

19:02

Росіяни уперше атакували "Шахедами" на Starlink: Флеш розкрив нову небезпеку

18:52

"Вони хочуть цієї цілі": Зеленський розкрив нові деталі переговорів з росіянами

18:45

Місто чекають температурні "гойдалки": якою буде погода в Дніпрі цього тижня

18:31

Відключення світла 26 січня: в Укренерго розкрили, чи діятимуть графіки в понеділок

18:29

Копійчаний засіб є на будь-якій кухні: як швидко видалити цвіль і конденсат

18:07

"Іншого пояснення немає": навіщо Путіну шамани й екстрасенси, розкрито секретВідео

17:46

Як зрозуміти, що вам брешуть: неочевидна ознака, яку більшість ігнорує

Реклама
17:38

Пенсії по-новому, українців чекають три нові види виплат – про що йдеться

17:31

Розміщення миротворчих сил на Донбасі: ЗМІ про деталі переговорів в Абу-Дабі

17:16

Гороскоп на завтра 26 січня: Ракам - витрати, Рибам - море задоволення

17:15

Знають навіть не всі вчителі: п’ять українських слів, значення яких здивує багатьохВідео

16:59

Ольга Сумська опублікувала рідкісне селфі з "російською" донькою

16:43

Небезпечна звичка: 5 приладів, які треба вимикати з розетки перед виходом з дому

16:37

Зеленський потролив Лукашенка: у його собаки прав більше, ніж у білорусівВідео

16:20

"Один інсульт, потім другий": в якому стані Олег Винник

16:10

Англійська не з підручника: 10 скорочень, без яких вас не зрозуміють

15:44

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові - що відомо

15:37

Негода на підході: в Тернопільській області оголосили штормове попередження

15:34

Коти розуміють мову людей: вчені з'ясували слова, на які вони реагують

15:21

"Україно, я згасаю": втікач Потап представив пісню про БатьківщинуВідео

15:14

Вибила другу росіянку: Світоліна тріумфально вийшла в 1/4 Australian Open

15:12

Хто залишив Львів без світла: відповідальність міської влади у цифрах

15:05

Росіяни пішли на прорив кордону на трьох напрямках - яка зараз ситуація

14:42

Набагато менше, ніж здається водіям: скільки років реально "живуть" зимові шиниВідео

14:09

Таємне життя котів: що вони роблять, коли залишаються самі вдомаВідео

14:08

Дрова, що не гріють: лісник пояснив, які з них не підходять для опалення

13:52

"За нами закривали кордон": відомий продюсер розкрив, як виїжджав з України

Реклама
13:52

"Не могли залишитись осторонь": ветерани Трійки створили мобільні пункти незламності для киян

13:33

Не для магазинів: таємниця радянської води в бляшанках

13:11

В Кремлі виставили нову цинічну умову для закінчення війни - що хочуть від України

13:07

Долар - не панацея: українцям порадили, у що зараз краще вкладати заощадження

13:03

Морози готують реванш: коли температура в Україні знову впаде до -17 градусів

12:26

Фінансовий гороскоп на тиждень з 26 січня по 1 лютого

12:20

Росія готує нові "катастрофічні кроки": Максакова розкрила сенс погроз КремляВідео

12:14

"Стала ангелом-охоронцем": Сеітаблаєв назвав актрису, яка замінила йому матір

12:05

Доля Запорізької АЕС: в Politico сказали, на чому наполягає Росія

12:04

РФ не припиняє нищити енергетику України: в ISW розкрили головну ціль ворога

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти