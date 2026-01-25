Як вимикатимуть світло на Рівненщині: з'явились нові графіки на 26 січня

Світло вимикатимуть в обсязі двох черг протягом усієї доби.

Відключення світла на Рівненщині 26 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

На Рівненщині 26 січня запроваджено графіки відключення світла

Обмеження діятимуть протягом усієї доби

Світло вимикатимуть в обсязі двох черг

У понеділок, 26 січня, на Рівненщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть в обсязі від трьох до чотирьох черг протягом усієї доби. Про це повідомляють в Рівнеобленерго.

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави за командою НЕК "Укренерго" на Рівненщині 26.01.2026 застосовуватимуться графіки погодинних відключень для побутових споживачів", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень для Рівненської області на 26 січня:

підчерга 1.1:

з 00:00 до 04:00

з 14:00 до 17:00

підчерга 1.2:

з 00:00 до 04:00

з 14:00 до 17:00

підчерга 2.1:

з 04:00 до 08:00

з 16:00 до 19:00

підчерга 2.2:

з 04:00 до 08:00

з 16:00 до 19:00

підчерга 3.1:

з 06:00 до 10:00

з 17:00 до 20:00

підчерга 3.2:

з 06:00 до 10:00

з 17:00 до 20:00

підчерга 4.1:

з 08:00 до 12:00

з 19:00 до 22:00

підчерга 4.2:

з 08:00 до 12:00

з 19:00 до 22:00

підчерга 5.1:

з 10:00 до 14:00

з 20:00 до 23:00

підчерга 5.2:

з 10:00 до 14:00

з 20:00 до 23:00

підчерга 6.1:

з 12:00 до 16:00

з 23:00 до 00:00

підчерга 6.2:

з 12:00 до 16:00

з 23:00 до 00:00

Пункти незламності в Рівному - де знайти пункти незламності в Рівненській області

У разі відключень світла мешканці Рівного можуть розраховувати на мережу пунктів незламності та обігріву. Вони працюють у різних частинах міста й переходять у цілодобовий режим під час тривалих блекаутів.

Перелік адрес пунктів незламності в Рівному можна знайти за посиланням.

Перелік пунктів незламності в Рівненській області публікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 січня за розпорядженням НЕК "Укренерго" на всій території Запорізької області запровадять погодинні відключення електроенергії для населення, а також обмеження споживання потужності для промислових об’єктів. Про це повідомило "Запоріжжяобленерго".

У столиці зранку неділі до теплопостачання під’єднали ще понад 340 житлових будинків, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Водночас після ворожої атаки на критичну інфраструктуру 24 січня без тепла все ще залишаються 1330 багатоповерхівок.

Також у понеділок, 26 січня, по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промислових споживачів. За даними Укренерго, обмеження торкнуться всіх регіонів країни.

Черги відключень електроенергії / Інфографика: Главред

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

