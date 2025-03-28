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Українцям порадили перевірити банківські картки: у чому причина

Маріна Фурман
28 березня 2025, 15:12
609
Українці отримали 384 мільйони гривень Національного кешбеку за лютий.
кредитная карта, гривна
У "Дії" нагадали, куди можна витратити кошти з кешбеку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Українцям нарахували кешбек за лютий
  • На картки вже надійшли гроші

Українцям нарахували Національний кешбек за лютий, гроші вже мали надійти на карти. Про це повідомили у Telegram-каналі "Дія".

У повідомленні йдеться, що кешбек отримали 3 млн українців.

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"Перевіряйте картки – виплату Національного кешбеку вже зараховано. Понад 3 млн українців отримали 384 млн грн кешбеку, накопиченого у лютому за купівлю товарів від українських виробників", – написали у пресслужбі.

У "Дії" нагадали, що кешбек можна витратити на окремі послуги, зокрема на:

  • комунальні послуги;
  • транспорт;
  • медицину;
  • освіту;
  • страхування;
  • купівлю книжок, ліків і медичних виробів;
  • благодійність або донати на ЗСУ.

Нагадуємо, щоб отримувати кешбек щомісяця на карту, потрібно купувати товари від українських виробників, які беруть участь у програмі, в магазинах, що підтримують кешбек (список товарів, на які поширюється кешбек, публікуватиметься на офіційному сайті держпрограми "Зроблено в Україні"). Сплатіть покупку банківською карткою, для якої оформляли дозвіл на передачу даних та отримуйте 10% кешбеку від придбання українського товару на спеціальний рахунок.

Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту і медові напої.

Виплати в Україні - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на Дениса Шмигаля, упродовж року мінімальна заробітна плата в Україні не змінюватиметься. За словами премʼєра, у бюджеті 2025 року збільшення мінімальної зарплати не передбачено.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні планується індексація пенсій для працюючих пенсіонерів. Починаючи з 1 квітня, пенсійні виплати зростуть для майже 630 тисяч осіб.

Водночас експерт Сергій Коробкін розповів, що після перерахунку пенсія може як зрости, так і зменшитися, оскільки враховується не лише додатковий стаж, а й рівень заробітку. Якщо пенсіонер у останні роки отримував нижчу зарплату, це може знизити коефіцієнт доходу і, відповідно, трохи зменшити виплати.

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