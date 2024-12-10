"Виплата 1000 грн": у Мінекономіки розповіли про "розкриття" банківської таємниці

У Міністерстві економіки України повідомили, що надали офіційне роз'яснення банкам.

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Тисяча від Зеленського / Колаж Главред, фото: diia.gov.ua, скріншот YouTube

Коротко:

Клієнт сам дає згоду на передачу даних про транзакції

Громадяни можуть у будь-який момент закрити картку "Нацкешбек"

Завищені вимоги банків до клієнтів у рамках реалізації державних програм "Зимова еПідтримка" та "Національний кешбек" є недоцільними. У Міністерстві економіки України повідомили, що надали офіційне роз'яснення банкам. Про це йдеться в офіційній заяві відомства.

Зазначається, що для участі в програмі "Національний кешбек", яка передбачає повернення 10% коштів за купівлю українських товарів, уряд вимагає лише дані про конкретні транзакції. Йдеться про операції купівлі товарів, що беруть участь у програмі, у певних торговельних закладах.

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"Дозвіл на передачу даних про транзакції за ці покупки учасник програми надає в разі зацікавленості брати в ній участь. Інформація про зазначені платіжні операції є підставою для нарахування кешбеку за конкретні покупки", - йдеться в повідомленні.

Клієнт надає згоду на передачу цієї інформації виключно в разі бажання брати участь у програмі. На підставі цих даних і нараховується кешбек. Інша інформація про транзакції або персональні дані клієнтів не запитується урядом для реалізації програми. У зв'язку з цим Мінекономіки зазначає, що вимоги банків надати згоду на розкриття інших даних є недоречними.

"Міністерство економіки в листі до банків наголошує, що вимоги з боку банків щодо надання згоди на розкриття інших даних є недоцільними", - зазначають у відомстві.

Також надано роз'яснення щодо програми "Зимова еПідтримка". Кошти за нею зараховуються на спеціальну картку "Національний кешбек", яку клієнт може відкрити в додатку або відділенні банку-партнера програми. Якщо громадянин не планує брати участь у програмі "Національний кешбек" і використовує картку лише для отримання виплат за "Зимову еПідтримку", банк не має права вимагати згоди на розкриття даних щодо інших рахунків чи транзакцій, що не стосуються цієї програми - безпосередньо виплати.

Громадяни можуть у будь-який момент: закрити картку "Національний кешбек"; відкликати надану згоду, звернувшись до служби підтримки банку.

Міністерство закликало банки привести свої договори з клієнтами та супровідну документацію у відповідність до цих роз'яснень, щоб уникнути надмірного втручання в персональні дані користувачів програм.

"У своєму листі Міністерство економіки звертається до банків щодо приведення своїх договорів з клієнтами та інших документів у відповідність до наданих роз'яснень", - стверджують у відомстві.

"Тисяча Зеленського" - головне

Як повідомляв Главред, 1 грудня 2024 року стартувала програма "Зимова е-Підтримка". Кожен українець може отримати 1000 грн на віртуальну карту через "Дію", "Укрпошту" або банки-партнери.

Також із 4 грудня українці, які отримують пенсії та субсидії через "Укрпошту", почнуть отримувати 1000 гривень у рамках програми "Зимова е-Підтримка". Листоноші доставлятимуть кошти додому у визначені дні.

Українці за кордоном не зможуть отримати грошову допомогу за програмою, ініційованою президентом Володимиром Зеленським. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що ті, хто оформлять "тисячу Зеленського" за межами країни, будуть зобов'язані повернути кошти.

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Що таке кешбек? Кешбек - миттєве або відтерміноване повернення частини коштів покупцеві (у грошовій або негрошовій формі), витрачених на оплату товарів або послуг, з метою підвищення обсягів продажів. Використовується в банківських картках, інтернет-торгівлі, гральному бізнесі та ін., пише Вікіпедія.

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