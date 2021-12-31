Горілка і пиво різко подорожчають: коли та на скільки українцям доведеться розщедритися

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Алкогольні напої на прилавках магазинів в Україні подорожчають вже з 1 січня 2022 року. Це пов'язано з підвищенням акцизу на міцні спиртні напої, а також на деякі види вин, лікерів, продуктів перегонки.

Відповідні новації містяться в прийнятому Радою і схваленому президентом законі про підвищення податків № 5600.

Звернемо увагу, що найбільш серйозні зміни очікують так званий "пивний" акциз.

Законодавці поміняли принцип нарахування акцизу на продукцію пивоварів. Якщо раніше пиво з солоду обкладалося акцизом 2,78 грн за літр, то тепер будуть стягувати 59,82 грн за 1 літр 100% спирту.

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Народні депутати стверджують, що новий акциз торкнеться тих, хто виробляє міцне пиво. В основному українські виробники випускають на ринок пиво міцністю близько 4,88% об. Підвищений акциз торкнеться тих, хто варить пиво більшої міцності.

За даними експертів, введення нового закону призведе до того, що пляшка пива міцністю 8% подорожчає як мінімум на 2 грн.

Підвищення акцизу на алкоголь:

вина ігристі і газовані міцністю від 1,2 до 15% об. - з 11,65 до 12,23 грн за літр;

вина під кодом 2204, 2205, 2206 - з 8,02 до 8,42 грн за літр.

міцний алкоголь (міцністю вище 22% об.) - з 126,96 до 133,31 грн за літр 100% спирту.

сидр і перрі - з 1,06, до 1,11 грн за літр.

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Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

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