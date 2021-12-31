УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Горілка і пиво різко подорожчають: коли та на скільки українцям доведеться розщедритися

31 грудня 2021, 16:07

Законодавці поміняли принцип нарахування акцизу на алкоголь.

горілка, продаж, магазин
/ фото: epravda.com.ua

Алкогольні напої на прилавках магазинів в Україні подорожчають вже з 1 січня 2022 року. Це пов'язано з підвищенням акцизу на міцні спиртні напої, а також на деякі види вин, лікерів, продуктів перегонки.

Відповідні новації містяться в прийнятому Радою і схваленому президентом законі про підвищення податків № 5600.

Звернемо увагу, що найбільш серйозні зміни очікують так званий "пивний" акциз.

Законодавці поміняли принцип нарахування акцизу на продукцію пивоварів. Якщо раніше пиво з солоду обкладалося акцизом 2,78 грн за літр, то тепер будуть стягувати 59,82 грн за 1 літр 100% спирту.

Реклама

Народні депутати стверджують, що новий акциз торкнеться тих, хто виробляє міцне пиво. В основному українські виробники випускають на ринок пиво міцністю близько 4,88% об. Підвищений акциз торкнеться тих, хто варить пиво більшої міцності.

За даними експертів, введення нового закону призведе до того, що пляшка пива міцністю 8% подорожчає як мінімум на 2 грн.

Підвищення акцизу на алкоголь:

  • вина ігристі і газовані міцністю від 1,2 до 15% об. - з 11,65 до 12,23 грн за літр;
  • вина під кодом 2204, 2205, 2206 - з 8,02 до 8,42 грн за літр.
  • міцний алкоголь (міцністю вище 22% об.) - з 126,96 до 133,31 грн за літр 100% спирту.
  • сидр і перрі - з 1,06, до 1,11 грн за літр.

читайте такожПодорожчає горілка і вино: українцям назвали нову ціну за півлітровку

Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

читайте такожВ Україні накрутять ціни на горілку і пиво: коли чекати рекордної вартості алкоголю

Читайте ще:

viber
водка пиво
Зараз ви переглядаєте новину «Горілка і пиво різко подорожчають: коли та на скільки українцям доведеться розщедритися». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Слов'янський гороскоп на 2022 рік: кому Златорогий Тур принесе неймовірну удачу і щастяСлов'янський гороскоп на 2022 рік: кому Златорогий Тур принесе неймовірну удачу і щастя Найсмачніший оселедець під шубою на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить салат неймовірнимНайсмачніший оселедець під шубою на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить салат неймовірним Кольори щастя і удачі в рік Тигра 2022 для кожного знака зодіакуКольори щастя і удачі в рік Тигра 2022 для кожного знака зодіаку Найсмачніший і легкий салат на Новий рік 2022 Апельсинова часточка: готувати всього 20 хвилинНайсмачніший і легкий салат на Новий рік 2022 Апельсинова часточка: готувати всього 20 хвилин "Нова пошта" вводить нові тарифи та послуги з 1 січня: що зміниться"Нова пошта" вводить нові тарифи та послуги з 1 січня: що зміниться
16:30

Таксисти здивували цінами на проїзд у новорічну ніч

16:07

Горілка і пиво різко подорожчають: коли та на скільки українцям доведеться розщедритисяВідео

15:54

Загроза військових дій між США та РФ: у Москві оцінили ситуацію за підсумками діалогу Байдена і ПутінаВідео

15:53

Оля Полякова екстрено скасувала новорічний корпоратив через хворобу

15:44

Як правильно загадати бажання на Новий Рік 2022, щоб воно неодмінно збулося

Реклама
15:32

"Ситуація стане розпеченою": Арестович назвав найнебезпечніший для України часВідео

15:24

Російська загроза – виклик для Європи: Шольц у першому новорічному привітанні згадав про УкраїнуВідео

15:01

Банк Іспанії "привітав" британців з Різдвом: на їхні рахунки випадково зарахували 130 млн фунтів

14:52

Зашквар з відвертою сукнею: супутниця Грабарука відповіла хейтерамВідео

14:36

У "Слузі народу" говорять про можливе перейменування – речниця партії такі плани заперечує

14:35

Хліб рекордно подорожчає: українці дізналися, як новий урожай вплине на ціниВідео

14:32

Новий рік 2022 вже настав: хто першим зустрів рік ТиграВідео

14:06

"Це було щемливе почуття": Вакарчук розповів про повернення на Голос країни та новорічні планиВідео

14:02

З Новим роком 2022 - листівки, картинки і душевні привітання

14:02

Неймовірно смачна кутя на Різдво 2022: всього один інгредієнт зробить блюдо неповторнимВідео

13:54

"Тисяча Зеленського": українців попередили про блокування платежів і назвали причинуВідео

13:53

"Святкуйте, ми прикриємо!" Воїни ЗСУ, які захищають Україну на Донбасі, привітали зі святами

13:12

Дружина Дмитра Комарова зробила йому несподіваний, але жаданий новорічний сюрприз

13:08

В РФ відповіли, чи може війна на Донбасі завершитися найближчим часом

13:00

Що змінюється з 1 січня в Україні: підвищення мінімалки та пенсії, касові апарати для ФОП

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 1 січня 2022: Тільцям - любовний трикутник, Дівам - знаки долі, Козерогам - удачаВідео

12:57

"Хома-плут і тріумф Олі": рецензія на сімейну комедію "Зірки з обміну"Відео

12:56

Від авто до домашніх тварин: що українці хочуть отримати на Новий рік - опитування

12:44

Від аномального тепла до потужного морозу: погода в січні влаштує сюрприз українцямВідео

12:27

Ольга Сумська показала, як і з ким відзначала Новий рік 25 років тому

12:21

Під Києвом через ожеледицю розбилися десятки автомобілівВідео

12:19

Саакашвілі розповів про позашлюбну доньку: з'явилося фото дитини та ім'я матеріВідео

12:04

Прикмети на 1 січня: що не можна робити в перший день Нового року 2022 і як не потрапити в бідуВідео

11:52

Зеленський звернеться до українців: коли та де дивитися новорічний виступ

11:42

Яким буде новорічний Вечірній Квартал: музичні сюрпризи, стриптиз і костюм ялинки

11:23

Україну може накрити хвиля Омікрону в лютому 2022 року – РНБОВідео

11:12

Гуляти варто обережно: у Києві помітили вовка та лисицюВідео

11:12

Соціальні протести та зростання тарифів: які виклики чекають на владу у 2022 роціПогляд

11:00

Російсько-українська безнадія: чому Київ і Москва не домовляться в 2022 році

10:57

Ціни рекордно злетіли: в Україні різко подорожчали огірки та помідориВідео

10:57

Новоспечений батько Роман Сасанчин розповів, як себе почувають дружина і дитина після пологівВідео

10:47

Місячний гороскоп на тиждень 3-9 січня: Овнам - здійснення бажань, Скорпіонам - гроші, Водоліям - казковий сюрпризВідео

10:41

Javelin і потужні гаубиці: Естонія озброїть Україну для захисту від агресії РФВідео

10:34

У Мелітополі підліток послизнувся і наштрикнувся на паркан через ожеледьФотоВідео

10:25

Новий рік 2022: все найважливіше - від рецептів до привітань

Реклама
10:20

Найсмачніший оселедець під шубою на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить салат неймовірнимВідео

10:12

Атака з повітря або повномасштабне вторгнення: у США описали сценарії агресії РФ проти УкраїниВідео

10:12

Юрій Горбунов показав рідкісні кадри Осадчої з її старшим сином від першого шлюбу

09:36

У Байдена заговорили про нову допомогу Україні для захисту від РФ і назвали умовуВідео

09:27

Чому не потрібно викидати рідину від консервованого горошку та як її використовуватиВідео

09:21

Росія збирається побудувати новий військовий полігон в окупованому Криму

09:07

Гороскоп на січень 2022: на Стрільця впадуть із неба гроші, а на Рака чекають удари доліВідео

08:44

Мати з сином загинули в Словаччині: деталі страшної ДТП із заробітчанами

08:39

Найвдаліші новорічні зачіски 2022 за знаками зодіакуФото

08:29

Як працюватиме транспорт у Києві на Новий рік 2022 - метро, автобуси, фунікулер

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти