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В Україні запрацюють нові правила оплати лікарняних: що зміниться

Маріна Фурман
28 березня 2025, 16:41
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Нові правила оплати лікарняних в Україні почнуть діяти вже з 4 квітня.
врач, деньги
На українців чекають нові правила оплати лікарняних / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Які зміни передбачають нові правила оплати лікарняних
  • Коли почнуть діяти нововведення

З 4 квітня 2025 року будуть діяти нові правила оплати лікарняних. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду.

Відповідно до нових правил, українці, які працюють за трудовим договором, матимуть можливість отримувати допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю не лише за основним місцем роботи, але й за місцем роботи за сумісництвом.

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Зміни також стосуються осіб, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність, а також працюють за сумісництвом.

Зазначена норма застосовуватиметься до страхових випадків, які будуть ухвалені з 4 квітня 2025 року. Водночас змінами не передбачено обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом застрахованих осіб, за якими вони мають право отримати страхові виплати.

Також уточнюється, якщо людина втратила працездатність через нещасний випадок і при цьому перебуває у трудових відносинах з іншим страхувальником (за іншим місцем роботи ніж те, де стався нещасний випадок), такий страхувальник оплачує потерпілому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за власні кошти. Виплата становитиме 100% середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу працівника.

З шостого дня хвороби виплати лікарняних починає здійснювати Пенсійний фонд України.

Виплати для українців - новини за темою

Як писав Главред, у березні 2025 року в Україні проведуть індексацію пенсій на 11,5%, однак працюючі пенсіонери отримають перерахунок виплат лише у квітні. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що вихованці інтернатів в Україні зможуть отримати від держави допомогу у вигляді сплати першого внеску за власне житло. За її словами, такий крок сприятиме формуванню соціальної відповідальності та фінансової грамотності.

У березні 2025 року українці матимуть можливість подати заявку на фінансову підтримку від Благодійної організації "СОС Дитячі містечка України". Головна мета ініціативи – розвиток малого бізнесу через навчання та надання грантових коштів у розмірі 180 тисяч гривень. Проєкт діє у Київській, Полтавській та Львівській областях.

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Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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