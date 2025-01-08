В Україні подорожчали деякі фрукти: скільки коштує кілограм

Виноград подорожчав до 249,08 грн, а яблука - до 34,63 грн.

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В Україні подорожчали яблука і виноград / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Середня ціна на виноград

Середня ціна на яблука

В Україні зросли ціни на яблука та виноград. Про це повідомляє Мінфін.

Зазначається, що станом на 7 січня, виноград подорожчав майже на 21%, як порівняти з груднем 2024 року.

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Таким чином, середня ціна на виноград перебуває на рівні 249,08 гривні за кілограм, хоча в грудні 2024 року середньомісячна ціна винограду була на рівні 206,11 грн/кг.

Крім того, зростає середньомісячна ціна на українські яблука. У грудні цей фрукт у середньому коштував 34,25 гривні за кілограм, а станом на 7 січня - 34,63 грн/кг.

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Як писав Главред, вартість плитки шоколаду може зрости до 80-85 гривень, а ціна кілограма тертого какао вже перевищила 1000 гривень. Власник компанії "Какао Смак" Ігор Бондар розповів, що повне подорожчання шоколаду і какао в Україні варто очікувати найближчим часом.

Крім шоколаду, дорожчає і кава. За останніми підрахунками, середня ціна на еспресо в Україні зросла на 11% за рік і становить 31 гривню за чашку. А від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну еспресо подорожчало в понад 1,7 раза.

Тим часом ціни на молоко-сировину в Україні стабілізувалися. Відомо, що середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 25 грудня становила 19,60 грн/кг без ПДВ, що на 20,00 коп. більше, ніж місяць тому. Вищий ґатунок у середньому коштує 18,65 грн/кг без ПДВ, ціна не змінилася порівняно з результатами моніторингу 25 листопада. А середня ціна на молоко першого ґатунку - 17,65 грн/кг без ПДВ, вона не змінилася відносно другої половини листопада.

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