В Україні подорожчали деякі фрукти: скільки коштує кілограм

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- Середня ціна на виноград
- Середня ціна на яблука
В Україні зросли ціни на яблука та виноград. Про це повідомляє Мінфін.
Зазначається, що станом на 7 січня, виноград подорожчав майже на 21%, як порівняти з груднем 2024 року.
Таким чином, середня ціна на виноград перебуває на рівні 249,08 гривні за кілограм, хоча в грудні 2024 року середньомісячна ціна винограду була на рівні 206,11 грн/кг.
Крім того, зростає середньомісячна ціна на українські яблука. У грудні цей фрукт у середньому коштував 34,25 гривні за кілограм, а станом на 7 січня - 34,63 грн/кг.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Як писав Главред, вартість плитки шоколаду може зрости до 80-85 гривень, а ціна кілограма тертого какао вже перевищила 1000 гривень. Власник компанії "Какао Смак" Ігор Бондар розповів, що повне подорожчання шоколаду і какао в Україні варто очікувати найближчим часом.
Крім шоколаду, дорожчає і кава. За останніми підрахунками, середня ціна на еспресо в Україні зросла на 11% за рік і становить 31 гривню за чашку. А від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну еспресо подорожчало в понад 1,7 раза.
Тим часом ціни на молоко-сировину в Україні стабілізувалися. Відомо, що середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 25 грудня становила 19,60 грн/кг без ПДВ, що на 20,00 коп. більше, ніж місяць тому. Вищий ґатунок у середньому коштує 18,65 грн/кг без ПДВ, ціна не змінилася порівняно з результатами моніторингу 25 листопада. А середня ціна на молоко першого ґатунку - 17,65 грн/кг без ПДВ, вона не змінилася відносно другої половини листопада.
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