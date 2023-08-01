В Україні підняли частину податків: кому доведеться платити більше

В Україні з 1 серпня скасували пільгові податки для ФОПів. Перевірки повернули тільки тим, хто займається підакцизною продукцією, азартними іграми.

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Крім того, бізнес звільняється від відповідальності за порушення вимог у сфері РРО / колаж УНІАН та Korupciya

В Україні з 1 серпня 2023 року скасували пільгові податки для "ФОПів" у 2%. Відповідний закон Рада прийняла 30 червня, а нещодавно його підписав президент Володимир Зеленський.

Згідно з документом, з 1 серпня 2023 р.скасовується сплата 2% єдиний податок (ЄП). Однак є нюанси:

Платник такого податку матиме право подати заяву про відмову від застосування 2%-го ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без надання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2%-го ЄП буде автоматично переводитися на систему, на якій перебував до обрання 2%-го ЄП;

Новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2%- й ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;

Автоматично відновлюються права та обов'язки платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була припинена;

Платникам, які у 2023 р.перейшли з 2%-го ЄП на загальну систему, надається право перейти повторно у 2023 р. на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. У разі подачі заяви до 1 вересня. Такий платник вважатиметься платником ЄП з 1 серпня.

Крім того, бізнес звільняється від відповідальності за порушення вимог у сфері РРО (реєстраторів розрахункових операцій), які відбулися у період з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року. Отже, після нововведень дрібний і середній бізнес повинен буде збільшити податкові відрахування, а контролюючі органи знову зможуть ходити з перевірками.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українцям аж до 1 липня розсилалися квитанції на сплату податку на нерухомість. Інформація про податкові нововведення оприлюднена на офіційному сайті Верховної Ради. Повідомляється, що платити податок потрібно буде за квартири площею від 60 квадратів і за будинки площею від 120 квадратів.

Якщо у людини в наявності у власності об'єкт нерухомості, Загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) і/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік.

Крім того, популярне українське фінустанова Monobank підвищило тариф на зняття готівки в банкоматах. З цього дня за зняття власних коштів українці платять не 0,5% від суми (як було раніше), а 0,9%.

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