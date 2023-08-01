УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

В Україні підняли частину податків: кому доведеться платити більше

Дмитро Відоменко
1 серпня 2023, 09:05 оновлено 1 серпня, 09:17
481
В Україні з 1 серпня скасували пільгові податки для ФОПів. Перевірки повернули тільки тим, хто займається підакцизною продукцією, азартними іграми.
Гроші, податки
Крім того, бізнес звільняється від відповідальності за порушення вимог у сфері РРО / колаж УНІАН та Korupciya

В Україні з 1 серпня 2023 року скасували пільгові податки для "ФОПів" у 2%. Відповідний закон Рада прийняла 30 червня, а нещодавно його підписав президент Володимир Зеленський.

Згідно з документом, з 1 серпня 2023 р.скасовується сплата 2% єдиний податок (ЄП). Однак є нюанси:

  • Платник такого податку матиме право подати заяву про відмову від застосування 2%-го ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без надання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2%-го ЄП буде автоматично переводитися на систему, на якій перебував до обрання 2%-го ЄП;
  • Новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2%- й ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;
  • Автоматично відновлюються права та обов'язки платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була припинена;
  • Платникам, які у 2023 р.перейшли з 2%-го ЄП на загальну систему, надається право перейти повторно у 2023 р. на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. У разі подачі заяви до 1 вересня. Такий платник вважатиметься платником ЄП з 1 серпня.

Крім того, бізнес звільняється від відповідальності за порушення вимог у сфері РРО (реєстраторів розрахункових операцій), які відбулися у період з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року. Отже, після нововведень дрібний і середній бізнес повинен буде збільшити податкові відрахування, а контролюючі органи знову зможуть ходити з перевірками.

відео дня

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українцям аж до 1 липня розсилалися квитанції на сплату податку на нерухомість. Інформація про податкові нововведення оприлюднена на офіційному сайті Верховної Ради. Повідомляється, що платити податок потрібно буде за квартири площею від 60 квадратів і за будинки площею від 120 квадратів.

Якщо у людини в наявності у власності об'єкт нерухомості, Загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) і/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік.

Крім того, популярне українське фінустанова Monobank підвищило тариф на зняття готівки в банкоматах. З цього дня за зняття власних коштів українці платять не 0,5% від суми (як було раніше), а 0,9%.

Вам може бути цікаво:

податки ФОП
Реклама

Головне за день

Україну рекордно розтопить: синоптики назвали дату максимальної спеки

Україну рекордно розтопить: синоптики назвали дату максимальної спеки

10:02 Синоптик
ЗСУ вибили окупантів та закріпились на нових рубежах

ЗСУ вибили окупантів та закріпились на нових рубежах

09:39 Україна
Представили секретну доповідь: Зеленський вранці терміново скликав усіх силовиків і військових

Представили секретну доповідь: Зеленський вранці терміново скликав усіх силовиків і військових

09:32 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:14

"Летять дуже низько": у ЗСУ пояснили, чи можуть росіяни збивати Storm Shadow

10:10

Заборонено законом: чому в Сінгапурі не можна жувати жуйку

10:02

Україну рекордно розтопить: синоптики назвали дату максимальної спеки

09:58

Галкін і Вайкуле на її фестивалі поговорили росіян і заспівали латиською мовою:

09:39

ЗСУ вибили окупантів та закріпились на нових рубежах

Кремль налаштований воювати довго та призвати ще мільйон росіян, РФ загрожує революція – КривенкоКремль налаштований воювати довго та призвати ще мільйон росіян, РФ загрожує революція – Кривенко
09:32

Представили секретну доповідь: Зеленський вранці терміново скликав усіх силовиків і військових

09:19

"Неможливо сховати": Успенська завила після невдалої пластики

09:05

В Україні підняли частину податків: кому доведеться платити більше

08:47

"ЗСУ напали на кораблі ЧФ РФ": пропагандисти поскаржилися на нічну атаку

Реклама
08:46

Гороскоп на завтра 2 серпня 2023: Овнам - ніяких покупок, Терези будуть феєрити

08:21

"Пора б протверезіти": у США сенатор вилаяв Дмитра Медведєва

08:03

За тиждень після смерті батька: помер 25-річний американський актор Ангус Клауд

08:01

"Україні вирішувати, як вести цю війну": у Держдепі США відреагували на атаки дронів на Москву

07:19

Нічна атака дронів по Харкову: РФ вдарила по гуртожитку, спалахнула пожежаФото

07:00

Чому 1 серпня не можна піднімати гроші на вулиці: суворі прикмети і заборони

06:49

У столиці РФ пролунали вибухи, дрони атакували бізнес-центр Москва-Сіті: що відомо

05:30

Що робити з тріщиною в лобовому склі: 5 лайфхаків для автомобілістів

04:30

Гороскоп на серпень 2023 року для Скорпіонів: настане час кохання та везінняВідео

04:30

Яке сьогодні свято 1 серпня: кого потрібно привітати в цей день

03:15

Путіна змете з посади тільки смерть або надзвичайна ситуація – КривенкоВідео

Реклама
02:42

Невістка Тіни Тернер буде народжувати від її загиблого сина

02:12

"Київ – джерело легітимності РФ": експерт розповів, чому Путін так вчепився в УкраїнуВідео

01:41

Місця в будинку, де категорично не можна зберігати духи

01:07

Росія готується до затяжної війни: правозахисник вказав на сигналиВідео

00:42

Зрадника і екса Шакіри освистали в клубі і змусили слухати пісні колишньоїВідео

31 липня, понеділок
23:59

Онучка Ротару показала стрункі ніжки в міні

23:50

У Криму неспокійно: росіяни перекрили Керченський міст та оголосили евакуацію з вокзалу

23:49

Колишня Кличко засвітила струнку підтягнуту фігуру в купальникуВідео

23:34

Томна Мейхер показала себе розслабленою на пляжі

22:53

Відомий російський комік зганьбився "жартом" про геноцид в Ізюмі

22:48

"Іскандери" летіли з Джанкоя: Зеленський розкрив деталі обстрілу Кривого Рогу

22:13

Bloomberg: Зеленський має намір особисто відвідати Генасамблею ООН у Нью-Йорку

22:11

Гороскоп на серпень 2023 року для Терезів: курортний роман, удача та грошіВідео

22:09

Удар по Чонгару: експерт розповів, скільки часу знадобиться на відновлення мосту

21:34

Ізраїльський корабель першим прорвав зернову блокаду Росії - ЗМІ

21:30

Знайдіть 10 відмінностей: Анна Саліванчук показала, як виглядала 18 років тому

21:10

Гороскоп на серпень 2023: яких сюрпризів долі чекати ДівамВідео

20:33

Родичі несамовито ридають біля руїн: ракета РФ вбила 10-річну Дашу і її маму

20:21

Воїни ЗСУ ліквідували російського танкіста, який розстрілював "Іловайську колону"

20:20

Росія готує новий удар по Україні: у Чорному морі побільшало "Калібрів"

Реклама
20:18

Півтора роки потому: Ольга Фреймут засвітилася в Києві

19:10

Крах Росії стає історичною неминучістюПогляд

19:09

Експерт пояснив "діряву" ППО Москви: удари будуть наростатиВідео

19:08

"РФ гатить авіабомбами навіть по селах": Міноборони назвало головні перешкоди руху ЗСУ

19:03

"Путін дійсно неадекватний": Зеленський пообіцяв потопити весь російський флот

18:11

РФ "штампує" десятки ракет для ударів по Україні: в ГУР розкрили подробиці

18:11

Favbet Foundation передав механізованому батальйону ЗСУ позашляховик Nissan

18:02

Як правильно казати – бритися чи голитися: Авраменко поставив крапку у дилеміВідео

17:45

Джастін Бібер та Хейлі Болдуін чекають на первістка - ЗМІ

17:27

Колишня Потапа показала своїх дорослих дітей

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти