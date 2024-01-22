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Українців намагаються ошукати на покупках: як не обманутися в супермаркетах

Дмитро Відоменко
22 січня 2024, 17:15
Щоб отримати від покупців більше грошей, супермаркети і магазини нерідко проводять дрібні трюки з вартістю товарів.
Ціни на продукти, купюри
Треба уважно слідкувати за цінами в супермаркетах / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Для того, щоб отримати від клієнтів як більше грошей, супермаркети і магазини нерідко використовують дрібні трюки з вартістю товарів. Про це йдеться в матеріалі порталу "Обозрєватєль".

Наприклад, є інформація, що торговці спеціально встановлюють такі ціни, щоб не віддавати клієнтам всю здачу. При цьому сам покупець може нічого і не помітити, адже в кожному з багатьох випадків мова йде про різницю у вартості товару в кілька копійок.

Працює ж "схема" за принципом округлення. Тобто :

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  • суму, менше 5 копійок повинні "пробачити" покупцеві;
  • більше 5 копійок має право залишити собі магазин.

"Часто магазини спеціально встановлюють такі ціни, щоб всі округлення були не на користь покупця. Наприклад, при ціні в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн або 9,99 грн ви все одно повинні заплатити магазину 10 грн", – пояснюють аналітики.

Як не дати себе обдурити

Втім, не стати жертвою виверту супермаркетів можна. Для цього достатньо всього лише розплачуватися без готівки ‒ банківською картою.

"Якщо не хочете переплачувати – використовуйте для розрахунку банківську карту. Тоді правила округлення не діють", – радять експерти.

Ціни на продукти

Раніше повідомлялося, що в Україні подорожчають важливі овочі та фрукти. Серед овочів найбільше зросте ціна на цибулю, серед фруктів – на яблука.

Також раніше повідомлялося, що в Україні подорожчав стратегічно важливий продукт. До кінця весни вартість овоча буде зростати через додаткові витрати на зберігання під час сильних морозів.

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супермаркет ціни на продукти
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