Українців намагаються ошукати на покупках: як не обманутися в супермаркетах

Для того, щоб отримати від клієнтів як більше грошей, супермаркети і магазини нерідко використовують дрібні трюки з вартістю товарів. Про це йдеться в матеріалі порталу "Обозрєватєль".
Наприклад, є інформація, що торговці спеціально встановлюють такі ціни, щоб не віддавати клієнтам всю здачу. При цьому сам покупець може нічого і не помітити, адже в кожному з багатьох випадків мова йде про різницю у вартості товару в кілька копійок.
Працює ж "схема" за принципом округлення. Тобто :
- суму, менше 5 копійок повинні "пробачити" покупцеві;
- більше 5 копійок має право залишити собі магазин.
"Часто магазини спеціально встановлюють такі ціни, щоб всі округлення були не на користь покупця. Наприклад, при ціні в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн або 9,99 грн ви все одно повинні заплатити магазину 10 грн", – пояснюють аналітики.
Як не дати себе обдурити
Втім, не стати жертвою виверту супермаркетів можна. Для цього достатньо всього лише розплачуватися без готівки ‒ банківською картою.
"Якщо не хочете переплачувати – використовуйте для розрахунку банківську карту. Тоді правила округлення не діють", – радять експерти.
Ціни на продукти
Раніше повідомлялося, що в Україні подорожчають важливі овочі та фрукти. Серед овочів найбільше зросте ціна на цибулю, серед фруктів – на яблука.
Також раніше повідомлялося, що в Україні подорожчав стратегічно важливий продукт. До кінця весни вартість овоча буде зростати через додаткові витрати на зберігання під час сильних морозів.
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