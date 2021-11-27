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Українці дізналися нові тарифи на газ у грудні: кому доведеться платити більше

27 листопада 2021, 15:32

Постачальники газу назвали місячні тарифи для побутових споживачів.

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В Україні встановили нові тарифи на газ / ua.depositphotos.com

В Україні в грудні 2021 діятимуть нові місячні тарифи на газ. При цьому річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими.

Місячні тарифи на газ у грудні залишилися значно високими у ряду постачальників газу для побутових споживачів. При цьому у деяких газопостачальних компаній тарифи тримаються вище 30 гривень за кубометр газу.

Однією з найвищих ціна виявилася у компанії ТАС Енергія країни. Постачальник пропонує газ по 38,35 гривень (термін дії – грудень-січень). Звернемо увагу, що в жовтні тариф у компанії становив 30,06 гривень, у вересні 20,96 гривень за кубометр.

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Високим залишається тариф компанії Світлогаз. Постачальник встановив на грудень тариф на рівні 34,99 гривень за кубометр (у листопаді тариф становив 38,1 грн за кубометр).

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У компанії Асканія-Енерджі тариф на газ на грудень зафіксований на рівні 14,95 грн. за кубометр.

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Компанія Волиньелектрозбут пропонує споживачам місячний тариф на грудень у розмірі 12,98 грн. за кубометр (ціна залишилася без змін).

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Водночас ряд постачальників пропонує газ побутовим споживачам за мінімальною ціною.

Провайдер енергії ETG зафіксував грудневу ціну на газ на рівні 7,78 грн. за кубометр "блакитного палива".

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У компанії Полтавагаз збут тариф на газ на грудень встановлено у розмірі 7,99 гривень за один кубометр.

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Раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

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