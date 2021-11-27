Українці дізналися нові тарифи на газ у грудні: кому доведеться платити більше

В Україні встановили нові тарифи на газ / ua.depositphotos.com

В Україні в грудні 2021 діятимуть нові місячні тарифи на газ. При цьому річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими.

Місячні тарифи на газ у грудні залишилися значно високими у ряду постачальників газу для побутових споживачів. При цьому у деяких газопостачальних компаній тарифи тримаються вище 30 гривень за кубометр газу.

Однією з найвищих ціна виявилася у компанії ТАС Енергія країни. Постачальник пропонує газ по 38,35 гривень (термін дії – грудень-січень). Звернемо увагу, що в жовтні тариф у компанії становив 30,06 гривень, у вересні 20,96 гривень за кубометр.

Високим залишається тариф компанії Світлогаз. Постачальник встановив на грудень тариф на рівні 34,99 гривень за кубометр (у листопаді тариф становив 38,1 грн за кубометр).

У компанії Асканія-Енерджі тариф на газ на грудень зафіксований на рівні 14,95 грн. за кубометр.

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Компанія Волиньелектрозбут пропонує споживачам місячний тариф на грудень у розмірі 12,98 грн. за кубометр (ціна залишилася без змін).

Водночас ряд постачальників пропонує газ побутовим споживачам за мінімальною ціною.

Провайдер енергії ETG зафіксував грудневу ціну на газ на рівні 7,78 грн. за кубометр "блакитного палива".

У компанії Полтавагаз збут тариф на газ на грудень встановлено у розмірі 7,99 гривень за один кубометр.

читайте такожНові ціни на газ: Нафтогаз змінює тариф, названа дата

Раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

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