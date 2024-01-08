Українці зможуть отримати майже 10 тисяч гривень 'зимової' допомоги: усі подробиці

Українці зможуть отримати "зимову" фінансову допомогу. Її розмір буде становити до 10 тисяч гривень. Про це заявили в Тернопільській ОВА.
Отримати допомогу зможуть переселенці, які проживають в Тернопільській області, але не оформлювали статус ВПО. Гроші вони зможуть отримати від Червоного Хреста. Протягом 3-х місяців переселенці зможуть отримати по 3,2 тисячі гривень.
Категорії, які матимуть право на виплати:
- багатодітні родини,
- одинокі пенсіонери,
- одинокі матері та батьки,
- родини, які виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями.
Як отримати допомогу
Для отримання допомоги слід зареєструватися з 9 по 19 січня. Реєстрація буде здійснюватись у таких населених пунктах:
- Борщів,
- Бучач,
- Чортків,
- Бережани,
- Кременець,
- Збараж,
- смт Гусятин,
- Підволочиськ,
- село Товсте.
Якщо переселенці не встигнуть подати заявку на виплати, то ще одна можливість буде у період з 22 по 26 січня. Зробити це можна у Тернополі.
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