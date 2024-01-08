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Українці зможуть отримати майже 10 тисяч гривень "зимової" допомоги: усі подробиці

Ангеліна Підвисоцька
8 січня 2024, 17:16
Отримати грошову допомогу зможуть переселенці, які не отримали статус ВПО.
Українці зможуть отримати майже 10 тисяч гривень 'зимової' допомоги: усі подробиці
Переселенці зможуть отримати "зимові" виплати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Українці зможуть отримати "зимову" фінансову допомогу. Її розмір буде становити до 10 тисяч гривень. Про це заявили в Тернопільській ОВА.

Отримати допомогу зможуть переселенці, які проживають в Тернопільській області, але не оформлювали статус ВПО. Гроші вони зможуть отримати від Червоного Хреста. Протягом 3-х місяців переселенці зможуть отримати по 3,2 тисячі гривень.

Категорії, які матимуть право на виплати:

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  • багатодітні родини,
  • одинокі пенсіонери,
  • одинокі матері та батьки,
  • родини, які виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями.

Як отримати допомогу

Для отримання допомоги слід зареєструватися з 9 по 19 січня. Реєстрація буде здійснюватись у таких населених пунктах:

  • Борщів,
  • Бучач,
  • Чортків,
  • Бережани,
  • Кременець,
  • Збараж,
  • смт Гусятин,
  • Підволочиськ,
  • село Товсте.

Якщо переселенці не встигнуть подати заявку на виплати, то ще одна можливість буде у період з 22 по 26 січня. Зробити це можна у Тернополі.

Нагадаємо, у проекті Державного бюджету на 2024 рік планується індексація пенсій в Україні. Перша індексація призначена на 1 березня, друга - на 1 липня. Про це розповів народний депутат України Ярослав Железняк.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у 2024 році зарплата працівників освіти зросте на 21%.

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