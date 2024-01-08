Українці зможуть отримати майже 10 тисяч гривень 'зимової' допомоги: усі подробиці

Отримати грошову допомогу зможуть переселенці, які не отримали статус ВПО.

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Переселенці зможуть отримати "зимові" виплати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Українці зможуть отримати "зимову" фінансову допомогу. Її розмір буде становити до 10 тисяч гривень. Про це заявили в Тернопільській ОВА.

Отримати допомогу зможуть переселенці, які проживають в Тернопільській області, але не оформлювали статус ВПО. Гроші вони зможуть отримати від Червоного Хреста. Протягом 3-х місяців переселенці зможуть отримати по 3,2 тисячі гривень.

Категорії, які матимуть право на виплати:

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багатодітні родини,

одинокі пенсіонери,

одинокі матері та батьки,

родини, які виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями.

Як отримати допомогу

Для отримання допомоги слід зареєструватися з 9 по 19 січня. Реєстрація буде здійснюватись у таких населених пунктах:

Борщів,

Бучач,

Чортків,

Бережани,

Кременець,

Збараж,

смт Гусятин,

Підволочиськ,

село Товсте.

Якщо переселенці не встигнуть подати заявку на виплати, то ще одна можливість буде у період з 22 по 26 січня. Зробити це можна у Тернополі.

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