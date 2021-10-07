Українці зможуть отримувати другу пенсію: кому належить виплата

Пенсії в Україні / УНІАН

Україна запроваджуватиме обов'язкову накопичувальну пенсійну систему, при цьому не створюючи додаткових навантажень на співробітників і роботодавців.

Як заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль, систему введуть за формулою 1+1. Накопичення будуть стягуватися і з роботодавця і з компанії.

Як розповів глава уряду, другі пенсії в країні можуть запровадити вже в 2023 або 2024 році.

"Ми будемо вводити накопичувальну пенсійну систему за формулою 1+1, тобто з ПДФО буде забиратися одна частка, по ЄСВ друга частка без навантаження на бізнес, без навантаження на людей, щоб створити довіру", - сказав прем'єр, передає Економічна правда.

Громадяни вже з 2023-го платитимуть додаткові внески на другу пенсію. Відрахування будуть обов'язковими для всіх працюючих, в результаті при досягненні пенсійного віку можна буде отримати виплати і з діючої солідарної системи, і з накопичувальної.

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Водночас у Мінфіні пропонують створити новий орган для страхування ризиків у системі обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення. Такий орган може бути аналогом Фонду гарантування банківських вкладів.

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Підвищення пенсій в Україні

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.