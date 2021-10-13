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Кабмін закриє багато відділень Ощадбанку: у Мінфіні назвали причину

13 октября 2021, 09:06

Як кажуть в уряд, відповідно до стратегії розвитку Ощадбанку в найближчі роки, планується подальше помітне скорочення кількості його відділень.

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Кабмін закриє багато відділень Ощадбанку: у Мінфіні назвали причину / УНІАН

Український уряд, Кабінет міністрів, в офіційному порядку затвердив Стратегію розвитку державної фінансової установи Ощадбанку на 2021-2024 роки. Про це повідомили представники пресслужби Міністерства фінансів.

Згідно зі стратегією, планується подальше скорочення кількості відділень.

"Стратегією визначено зменшення Ощадбанком рівня операційних витрат і перегляд капітальних витрат шляхом оптимізації мережі та централізації операцій", - заявили чиновники Мінфіну.

Крім цього, в Кабміні запланували скасувати державні гарантії за вкладами в Ощадбанку і навіть продати частини фінустанови.

Зрештою, кажуть у Мінфіні, Ощадбанк хочуть зробити частиною Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стратегія розвитку державного Приватбанку до 2024 року, яка була нещодавно затверджена українським урядом, передбачає виведення з банку проблемних активів і подальшу приватизацію.

При цьому йдеться, що до зазначеного терміну планується скорочення чисельності відділень і працюючого персоналу.

Ще до продажу - до 2024 року - в ПриватБанку має залишитися 1250 відділень,.

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